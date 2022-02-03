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Вмешались погодные условия. Первый матч Winter Cup был перенесен

Премьер-лига
(1 голосов)

На один день

Вмешались погодные условия. Первый матч Winter Cup был перенесен

nkveres.com

UA-Футбол
Новина українською

Один из самых ожидаемых турниров зимы Winter Cup откладывается. А точнее, откладывается его начало.

Первая игра, в которой должны были сойтись "Верес" и "Полесья" перенесена из-за погодных условий. Об этом сообщает официальный сайт ровенчан.

Новая дата поединка - 4-е февраля, 15:00. Позже в этот же день сыграют "Черноморец" и "Металлист"

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В статье: Верес (Ровно) Полесье (Житомир)
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Источник:
НК Верес

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Комментарии (4)
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Виктор 2209 (Мехико)
03.02.2022 в 15:36
Такие турниры надо в Арктике играть)
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0
0
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zloyded (Киев)
03.02.2022 в 14:10
Навіть погода проти тої порнографії
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+2
-6
KadimXa (Харьков)
03.02.2022 в 14:17
Порнография это результат Динамо в ЛЧ
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+5
-2
Kela (Одесса)
03.02.2022 в 14:09
говорят Усик нокаутировал пол команды
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0
0


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