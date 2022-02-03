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Вмешались погодные условия. Первый матч Winter Cup был перенесен
На один день
nkveres.com
Один из самых ожидаемых турниров зимы Winter Cup откладывается. А точнее, откладывается его начало.
Первая игра, в которой должны были сойтись "Верес" и "Полесья" перенесена из-за погодных условий. Об этом сообщает официальный сайт ровенчан.
Новая дата поединка - 4-е февраля, 15:00. Позже в этот же день сыграют "Черноморец" и "Металлист"
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Источник:НК Верес
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Комментарии (4)
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Виктор 2209 (Мехико)
03.02.2022 в 15:36
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zloyded (Киев)
03.02.2022 в 14:10
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KadimXa (Харьков)
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Kela (Одесса)
03.02.2022 в 14:09
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