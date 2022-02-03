Вмешались погодные условия. Первый матч Winter Cup был перенесен

Один из самых ожидаемых турниров зимы Winter Cup откладывается. А точнее, откладывается его начало.

Первая игра, в которой должны были сойтись "Верес" и "Полесья" перенесена из-за погодных условий. Об этом сообщает официальный сайт ровенчан.

Новая дата поединка - 4-е февраля, 15:00. Позже в этот же день сыграют "Черноморец" и "Металлист"