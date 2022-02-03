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Верес арендовал защитника, который в юности сменил Шахтер на Динамо

Премьер-лига
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Верес арендовал защитника, который в юности сменил Шахтер на Динамо

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Ровенский "Верес" объявил о трансфере центрального защитника Алана Аусси. 20-летний футболист перешел из киевского "Динамо" на правах аренды, которая продлится полтора года.

Между тем, по информации телеграмм-канала "Динамо Киев Inside", "Верес" сможет выкупить игрока за 200 тысяч долларов.

Аусси родился в Донецке, имеет сирийские корни. В юности считался очень перспективным игроком. Учился в академии донецкого "Шахтера", но в 2018-м перешел в "Динамо".

Впрочем, получить игровую практику в столичном клубе шансов не имел, так что ездил по арендам, сначала в чешский "Слован", затем в белорусское "Торпедо-БелАЗ". В чемпионате Беларуси сыграл 14 матчей, забил два гола, играл в квалификации Лиги Конференций. Также Аусси вызывался в ряды сборной Украины U-17 и U-19.

Напомним, что "Верес" этой зимой подписал армянского защитника Жигара Маргаряна и эстонского хавбека Владислава Крейду.

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В статье: Динамо (Киев) Верес (Ровно) Алан Аусси
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