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Верес арендовал защитника, который в юности сменил Шахтер на Динамо
Юрий Вирт укрепляет оборону
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ровенский "Верес" объявил о трансфере центрального защитника Алана Аусси. 20-летний футболист перешел из киевского "Динамо" на правах аренды, которая продлится полтора года.
Между тем, по информации телеграмм-канала "Динамо Киев Inside", "Верес" сможет выкупить игрока за 200 тысяч долларов.
Аусси родился в Донецке, имеет сирийские корни. В юности считался очень перспективным игроком. Учился в академии донецкого "Шахтера", но в 2018-м перешел в "Динамо".
Впрочем, получить игровую практику в столичном клубе шансов не имел, так что ездил по арендам, сначала в чешский "Слован", затем в белорусское "Торпедо-БелАЗ". В чемпионате Беларуси сыграл 14 матчей, забил два гола, играл в квалификации Лиги Конференций. Также Аусси вызывался в ряды сборной Украины U-17 и U-19.
Напомним, что "Верес" этой зимой подписал армянского защитника Жигара Маргаряна и эстонского хавбека Владислава Крейду.
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