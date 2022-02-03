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Спортдир Львова: хотим как можно раньше гарантировать себе прописку в УПЛ
Максим Стефанский рассказал о зимней трансферной кампании львовян
instagram.com/lviv.fc
Спортивный директор "
"Много усилений точно не будет. Возможно одно-два. Второй сбор мы хотим начать с теми людьми, с которыми мы на девяносто процентов пойдем во вторую часть сезона, так как перед нами стоит серьезная задача. Мы хотим как можно раньше гарантировать себе прописку в УПЛ.
Рассматриваем возможность приглашения в команду левого крайнего защитника и атакующего полузащитника. Это уже будут скорее всего футболисты не из Африки. Будем искать поблизости. Если что-то интересное нам встретится, то будем рассматривать", — сказал Стефанский.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Львов" занимает 12 место в УПЛ, набрав 17 очков.
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