Спортдир Львова: хотим как можно раньше гарантировать себе прописку в УПЛ

Спортивный директор " Львова " Максим Стефанский рассказал о трансферных целях клуба до старта второй части сезона УПЛ.

"Много усилений точно не будет. Возможно одно-два. Второй сбор мы хотим начать с теми людьми, с которыми мы на девяносто процентов пойдем во вторую часть сезона, так как перед нами стоит серьезная задача. Мы хотим как можно раньше гарантировать себе прописку в УПЛ.

Рассматриваем возможность приглашения в команду левого крайнего защитника и атакующего полузащитника. Это уже будут скорее всего футболисты не из Африки. Будем искать поблизости. Если что-то интересное нам встретится, то будем рассматривать", — сказал Стефанский.