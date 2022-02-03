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Спортдир Львова: хотим как можно раньше гарантировать себе прописку в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Максим Стефанский рассказал о зимней трансферной кампании львовян

Спортдир Львова: хотим как можно раньше гарантировать себе прописку в УПЛ

instagram.com/lviv.fc

Новина українською

Спортивный директор "Львова" Максим Стефанский рассказал о трансферных целях клуба до старта второй части сезона УПЛ.

"Много усилений точно не будет. Возможно одно-два. Второй сбор мы хотим начать с теми людьми, с которыми мы на девяносто процентов пойдем во вторую часть сезона, так как перед нами стоит серьезная задача. Мы хотим как можно раньше гарантировать себе прописку в УПЛ.

Рассматриваем возможность приглашения в команду левого крайнего защитника и атакующего полузащитника. Это уже будут скорее всего футболисты не из Африки. Будем искать поблизости. Если что-то интересное нам встретится, то будем рассматривать", — сказал Стефанский.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Львов" занимает 12 место в УПЛ, набрав 17 очков.

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В статье: ФК Львов
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Источник:
http://footballua.tv

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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
03.02.2022 в 17:03
игроков ищите на Одесском привозе -не дорого в основном Африка -Азия
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Prideman (Lviv)
03.02.2022 в 17:59
О, якраз тебе забули спитати, де шукати. Переймався би краще проблемами своєї команди
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