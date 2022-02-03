Дулуб доволен, как проходит адаптация новичков Львова

Главный тренер " Львова " Олег Дулуб рассказал о процессе адаптации новичков к новому коллективу.

"По итогам первого сбора я очень доволен нашими новичками Драме и Фару. Нравится, как в коллектив влились Мышенко и Васильев.

Легионеры пока еще притираются, а украинцы все же вернулись домой, это чувствуется", — сказал Дулуб.