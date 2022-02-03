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Дулуб доволен, как проходит адаптация новичков Львова
Процесс идет
фото - ФК Львів
Главный тренер "
"По итогам первого сбора я очень доволен нашими новичками Драме и Фару. Нравится, как в коллектив влились Мышенко и Васильев.
Легионеры пока еще притираются, а украинцы все же вернулись домой, это чувствуется", — сказал Дулуб.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Львов" занимает 12 место в УПЛ, набрав 17 очков.
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Источник:ТК Футбол
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