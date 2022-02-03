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Дулуб доволен, как проходит адаптация новичков Львова

Премьер-лига
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Процесс идет

Дулуб доволен, как проходит адаптация новичков Львова

фото - ФК Львів

Новина українською

Главный тренер "Львова" Олег Дулуб рассказал о процессе адаптации новичков к новому коллективу.

"По итогам первого сбора я очень доволен нашими новичками Драме и Фару. Нравится, как в коллектив влились Мышенко и Васильев.

Легионеры пока еще притираются, а украинцы все же вернулись домой, это чувствуется", — сказал Дулуб.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Львов" занимает 12 место в УПЛ, набрав 17 очков.

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В статье: ФК Львов Олег Дулуб
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Источник:
ТК Футбол

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