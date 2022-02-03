Денисов: В Анталии полный природный коллапс, проведение матчей просто невозможно

Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов прокомментировал перенос стартового матча турнира Winter Cup 2022 между "Полесьем" и "Вересом ". Напомним, эта встреча должна была состояться сегодня, 3 февраля, однако ее проведение невозможно из-за погодных условий.

"Здесь полный природный коллапс, шквальный ветер, гроза и ливень. Международный аэропорт Анталии сегодня с утра был закрыт, а спарринги всех команд - отменены. Все поля, в буквальном смысле, стоят с водой, проведение футбольных матчей просто невозможно. Посовещавшись с участниками турнира и проведя консультации со всеми клубами, мы приняли решение перенести матч "Полесье" - "Верес" на завтра, 4 февраля. Игра состоится в 15:00 по киевскому времени", — сказал Денисов.

Напомним, что кроме "Вереса" и "Полесья" в турнире принимают участие "Черноморец" и "Металлист."