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Денисов: В Анталии полный природный коллапс, проведение матчей просто невозможно
Анталию залило ливнями
fcmariupol.com
Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов прокомментировал
"Здесь полный природный коллапс, шквальный ветер, гроза и ливень. Международный аэропорт Анталии сегодня с утра был закрыт, а спарринги всех команд - отменены. Все поля, в буквальном смысле, стоят с водой, проведение футбольных матчей просто невозможно.
Посовещавшись с участниками турнира и проведя консультации со всеми клубами, мы приняли решение перенести матч "Полесье" - "Верес" на завтра, 4 февраля. Игра состоится в 15:00 по киевскому времени", — сказал Денисов.
Напомним, что кроме "Вереса" и "Полесья" в турнире принимают участие "Черноморец" и "Металлист."
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