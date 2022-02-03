Пятов: При Де Дзерби немного своеобразные сборы

Голкипер " Шахтера " Андрей Пятов рассказал, как прошел первый зимний сбор под руководством Роберто Де Дзерби

"Провели хорошую работу. Больше тактическую, но была и физическая. Понимаем, что у Де Дзерби свои требования. Своеобразные немного сборы. Последние 5 лет у нас были сборы 9-12 дней, а сейчас иначе.

Но для меня проблемы нет. Летом на Евро мы вообще 50 дней сидели, поэтому все нормально. Все покажут официальные матчи", - сказал Пятов.