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Пятов: При Де Дзерби немного своеобразные сборы
Итальянский тренер несколько изменил временные рамки сборов
Фото: ФК Шахтер Донецк
Голкипер "
"Провели хорошую работу. Больше тактическую, но была и физическая. Понимаем, что у Де Дзерби свои требования. Своеобразные немного сборы. Последние 5 лет у нас были сборы 9-12 дней, а сейчас иначе.
Но для меня проблемы нет. Летом на Евро мы вообще 50 дней сидели, поэтому все нормально. Все покажут официальные матчи", - сказал Пятов.
Напомним, что "Шахтер" был на сборе в Турции 16 дней, после чего вернулся перед вторым этапом подготвоки в Украину.
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