  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пятов: При Де Дзерби немного своеобразные сборы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пятов: При Де Дзерби немного своеобразные сборы

Премьер-лига
(1 голосов)

Итальянский тренер несколько изменил временные рамки сборов

Пятов: При Де Дзерби немного своеобразные сборы

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов рассказал, как прошел первый зимний сбор под руководством Роберто Де Дзерби

"Провели хорошую работу. Больше тактическую, но была и физическая. Понимаем, что у Де Дзерби свои требования. Своеобразные немного сборы. Последние 5 лет у нас были сборы 9-12 дней, а сейчас иначе.

Но для меня проблемы нет. Летом на Евро мы вообще 50 дней сидели, поэтому все нормально. Все покажут официальные матчи", - сказал Пятов.

Напомним, что "Шахтер" был на сборе в Турции 16 дней, после чего вернулся перед вторым этапом подготвоки в Украину.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FC Shakhtar Donetsk

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Динамiт (Василькiв)
03.02.2022 в 20:28
Футбол Шаленної Зебри розкритикував і Мирон Маркевич, який назвав футбол Зебри -- сонним !!!
Ответить
0
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
03.02.2022 в 19:34
уже игроки тоже не видят в Дзерби тренера
Ответить
+1
0
avatar
scorpius (Ck)
03.02.2022 в 19:59
Не мели шопопало
Ответить
0
-1
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
03.02.2022 в 19:01
Своеобразный подход Де Дзерби пока не приносит позитива.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...