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Григорчук: Раньше УПЛ входила в шестерку сильнейших чемпионатов Европы

Премьер-лига
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Тренер говорит о периоде 2012-13 годов

Григорчук: Раньше УПЛ входила в шестерку сильнейших чемпионатов Европы

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук, который в январе вернулся в одесскую команду, высказался о нынешнем уровне УПЛ.

"Просматривая игры исключительно на экране, я не могу точно определить уровень (нынешний). Но сравнивать эти две эпохи, думаю, тяжело. Уровень чемпионата в 2012—2013-м годах, и я ответственно это заявляю, был на порядок выше сегодняшнего. Прежде всего, за счет класса игроков "Динамо", "Шахтера", "Днепра", "Металлиста", да и того же "Черноморца".

Футболисты поразъезжались, причем, некоторые были куплены за сумасшедшие деньги. Я убежден, что та УПЛ входила, ну если не в топ-5, то в шестерку сильнейших чемпионатов Европы", - сказал Григорчук.

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В статье: Роман Григорчук Черноморец (Одесса)
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Источник:
Черноморец

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