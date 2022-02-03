Григорчук: Раньше УПЛ входила в шестерку сильнейших чемпионатов Европы

Главный тренер " Черноморца " Роман Григорчук, который в январе вернулся в одесскую команду, высказался о нынешнем уровне УПЛ.

"Просматривая игры исключительно на экране, я не могу точно определить уровень (нынешний). Но сравнивать эти две эпохи, думаю, тяжело. Уровень чемпионата в 2012—2013-м годах, и я ответственно это заявляю, был на порядок выше сегодняшнего. Прежде всего, за счет класса игроков "Динамо", "Шахтера", "Днепра", "Металлиста", да и того же "Черноморца".

Футболисты поразъезжались, причем, некоторые были куплены за сумасшедшие деньги. Я убежден, что та УПЛ входила, ну если не в топ-5, то в шестерку сильнейших чемпионатов Европы", - сказал Григорчук.