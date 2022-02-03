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Григорчук: Раньше УПЛ входила в шестерку сильнейших чемпионатов Европы
Тренер говорит о периоде 2012-13 годов
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "
"Просматривая игры исключительно на экране, я не могу точно определить уровень (нынешний). Но сравнивать эти две эпохи, думаю, тяжело. Уровень чемпионата в 2012—2013-м годах, и я ответственно это заявляю, был на порядок выше сегодняшнего. Прежде всего, за счет класса игроков "Динамо", "Шахтера", "Днепра", "Металлиста", да и того же "Черноморца".
Футболисты поразъезжались, причем, некоторые были куплены за сумасшедшие деньги. Я убежден, что та УПЛ входила, ну если не в топ-5, то в шестерку сильнейших чемпионатов Европы", - сказал Григорчук.
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