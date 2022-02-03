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Какой зимний трансфер 2022 из УПЛ будет самым успешным?

Премьер-лига
(1 голосов)

Важный вопрос

Какой зимний трансфер 2022 из УПЛ будет самым успешным?

UA-Футбол
Новина українською

Сколько всего случилось за эту зиму! Сколько топовых трансферов и перспективных переходов, столько ожиданий и классных новичков. Кто-то (Шахтер) много тратит, а кто-то (Динамо) неплохо зарабатывает на переходах. Обо всем этом в нашем видео!

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