Какой зимний трансфер 2022 из УПЛ будет самым успешным?

Сколько всего случилось за эту зиму! Сколько топовых трансферов и перспективных переходов, столько ожиданий и классных новичков. Кто-то (Шахтер) много тратит, а кто-то (Динамо) неплохо зарабатывает на переходах. Обо всем этом в нашем видео!