Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Какой зимний трансфер 2022 из УПЛ будет самым успешным?
Важный вопрос
Сколько всего случилось за эту зиму! Сколько топовых трансферов и перспективных переходов, столько ожиданий и классных новичков. Кто-то (Шахтер) много тратит, а кто-то (Динамо) неплохо зарабатывает на переходах. Обо всем этом в нашем видео!
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