  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. В прошлом сезоне в УПЛ легионеры сыграли 22% игрового времени. Это самый низкий показатель по Европе
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В прошлом сезоне в УПЛ легионеры сыграли 22% игрового времени. Это самый низкий показатель по Европе

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Интересная статистика от УЕФА

В прошлом сезоне в УПЛ легионеры сыграли 22% игрового времени. Это самый низкий показатель по Европе

Новина українською

УЕФА представил ставшим уже традиционным годовой отчет о деятельности организации, различных европейских лиг, статистике, финансах и прочих данных.

Отчет охватывает прошедший сезон – 2020/21.

Одним из интересной разделов отчета является статистика легионеров по чемпионатам, лимит и ограничения в разных странах.

Тут правда нужно отметить, что у разных чемпионатов разные ограничения – в некоторых странах ЕС легионерами считаются игроки без паспорта Евросоюза, в Англии лимита как такового вообще нет, но нужно получать специальное разрешение на работу.

У нас на поле одновременно может находиться 7 легионеров, и просто интересно сравнить этот показатель с другими странами.

Отдельно отмечается, что среди 20 проанализированных чемпионатов именно в УПЛ в сезоне 2020/21 легионеры играли меньше всего. В минувшем сезоне только 20% игроков считались легионерами, и сыграли они 22% от общего игрового времени.

А вот наибольшее количество легионеров в прошлом сезоне было в Турции (65%), Греции (62%) и Бельгии (59%).

В прошлом сезоне в УПЛ легионеры сыграли 22% игрового времени. Это самый низкий показатель по Европе - изображение 1
В прошлом сезоне в УПЛ легионеры сыграли 22% игрового времени. Это самый низкий показатель по Европе - изображение 2
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украинская Премьер-лига
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УЕФА

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
таврия19752009 (симферополь)
03.02.2022 в 20:33
Поэтому и футбол стал в опе
Ответить
0
0
download1 (huyersk)
03.02.2022 в 19:42
Гарно, буде сильна збірна!
Ответить
0
-1
Алекс1955 (Донецк)
03.02.2022 в 19:23
По-моему, лимит на легионеров у нас - семь человек, или автор под словами "...у нас..." про другую страну?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...