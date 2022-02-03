В прошлом сезоне в УПЛ легионеры сыграли 22% игрового времени. Это самый низкий показатель по Европе

УЕФА представил ставшим уже традиционным годовой отчет о деятельности организации, различных европейских лиг, статистике, финансах и прочих данных.

Отчет охватывает прошедший сезон – 2020/21.

Одним из интересной разделов отчета является статистика легионеров по чемпионатам, лимит и ограничения в разных странах.

Тут правда нужно отметить, что у разных чемпионатов разные ограничения – в некоторых странах ЕС легионерами считаются игроки без паспорта Евросоюза, в Англии лимита как такового вообще нет, но нужно получать специальное разрешение на работу.

У нас на поле одновременно может находиться 7 легионеров, и просто интересно сравнить этот показатель с другими странами.

Отдельно отмечается, что среди 20 проанализированных чемпионатов именно в УПЛ в сезоне 2020/21 легионеры играли меньше всего. В минувшем сезоне только 20% игроков считались легионерами, и сыграли они 22% от общего игрового времени.

А вот наибольшее количество легионеров в прошлом сезоне было в Турции (65%), Греции (62%) и Бельгии (59%).