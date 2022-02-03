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В прошлом сезоне в УПЛ легионеры сыграли 22% игрового времени. Это самый низкий показатель по Европе
Интересная статистика от УЕФА
УЕФА представил ставшим уже традиционным годовой отчет о деятельности организации, различных европейских лиг, статистике, финансах и прочих данных.
Отчет охватывает прошедший сезон – 2020/21.
Одним из интересной разделов отчета является статистика легионеров по чемпионатам, лимит и ограничения в разных странах.
Тут правда нужно отметить, что у разных чемпионатов разные ограничения – в некоторых странах ЕС легионерами считаются игроки без паспорта Евросоюза, в Англии лимита как такового вообще нет, но нужно получать специальное разрешение на работу.
У нас на поле одновременно может находиться 7 легионеров, и просто интересно сравнить этот показатель с другими странами.
Отдельно отмечается, что среди 20 проанализированных чемпионатов именно в
А вот наибольшее количество легионеров в прошлом сезоне было в Турции (65%), Греции (62%) и Бельгии (59%).
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