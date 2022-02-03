Спортдиректор Десны: В случае с Димой и Калитвинцевым мы сделали все, что от нас зависело

Спортивный директор черниговской " Десны " Вадим Мельник рассказал, появились ли сдвиги в деле Калитвинцева и действует ли наложенный на клуб трансферный бан.

- Из футболистов, которые играли за "Десну" в первой части сезона, кто не тренируется с командой?

- Если не брать игроков, которые получили статус свободных агентов, то это Владислав Калитвинцев. Все остальные на месте.

- Дело Калитвинцева, как я понимаю, сейчас находится в Палате споров УАФ. Есть какие-то сдвиги по его вопросу?

- Мы ждем решения.

- Назывались какие-то примерные сроки реакции официальных органов на его побег в "Александрию"?

- Ничего не обещали. Калитвинцев – наш игрок, связанный с "Десной" контрактом и заявленный за нее для участия в УПЛ.

- Получается, если УАФ не озвучит никакого решения по его делу до возобновления чемпионата, Владислав будет сидеть без работы?

- Не знаю, как там у них это работает. От нас ничего не зависит.

- Румынский полузащитник Константин Дима, из-за которого УЕФА наложил на "Десну" трансферный бан, идет на контакт?

- Да, мы с ним на связи. Вопрос решается, но каких-то серьезных изменений нет. На сегодняшний день нам нельзя регистрировать новых футболистов. Остается только ждать. Все, что от нас зависело, мы сделали.