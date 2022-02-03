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Спортдиректор Десны: В случае с Димой и Калитвинцевым мы сделали все, что от нас зависело

Премьер-лига
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(1 голосов)

Десна погрязла в судебных разбирательствах

Спортдиректор Десны: В случае с Димой и Калитвинцевым мы сделали все, что от нас зависело

fco.com.ua

Новина українською

Спортивный директор черниговской "Десны" Вадим Мельник рассказал, появились ли сдвиги в деле Калитвинцева и действует ли наложенный на клуб трансферный бан.

- Из футболистов, которые играли за "Десну" в первой части сезона, кто не тренируется с командой?

- Если не брать игроков, которые получили статус свободных агентов, то это Владислав Калитвинцев. Все остальные на месте.

- Дело Калитвинцева, как я понимаю, сейчас находится в Палате споров УАФ. Есть какие-то сдвиги по его вопросу?

- Мы ждем решения.

- Назывались какие-то примерные сроки реакции официальных органов на его побег в "Александрию"?

- Ничего не обещали. Калитвинцев – наш игрок, связанный с "Десной" контрактом и заявленный за нее для участия в УПЛ.

- Получается, если УАФ не озвучит никакого решения по его делу до возобновления чемпионата, Владислав будет сидеть без работы?

- Не знаю, как там у них это работает. От нас ничего не зависит.

- Румынский полузащитник Константин Дима, из-за которого УЕФА наложил на "Десну" трансферный бан, идет на контакт?

- Да, мы с ним на связи. Вопрос решается, но каких-то серьезных изменений нет. На сегодняшний день нам нельзя регистрировать новых футболистов. Остается только ждать. Все, что от нас зависело, мы сделали.

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В статье: Владислав Калитвинцев Десна (Чернигов)
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Источник:
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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
04.02.2022 в 00:46
скоро десны не будет или 1-2 лига
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rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
04.02.2022 в 00:44
"Все, что от нас зависело, мы сделали." - это типа нихрена?
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Zloy Pingvin
04.02.2022 в 00:09
Мутное какое - то руководство Десны... Диалог идёт а ситуация не меняется... По контракту платить не хотим и получаем бан. Зарплату не платим и игрок уходит... А клуб не виноват. Хоть вроде Десна и не плохой клуб для чемпионата Украины, но руководство портит всё впечатление о клубе и его репутацию.
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