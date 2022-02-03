Воспитанники клубов УПЛ в прошлом сезоне провели на поле только 8% игрового времени

УЕФА представил ставшим уже традиционным годовой отчет о деятельности организации, различных европейских лиг, статистике, финансах и прочих данных.

Отчет охватывает прошедший сезон – 2020/21.

Одним из интересных разделов отчета является статистика по воспитанникам клубов, которые играли в местных лигах.

Так, согласно отчёту, УПЛ стала лидером по количеству футболистов, воспитанных местной Ассоциацией. В матчах клубов УПЛ футболисты, воспитанные в Украине (но не в клубах УПЛ), провели 67% игрового времени. И это самый высокий показатель среди 20 представленных в отчете европейских лиг.

А вот по воспитанникам клубов УПЛ картина не столь радужная - они провели на поле всего 8% игрового времени. Тут в лидерах Швейцария, клубы которой воспитали для себя футболистов, которые отыграли 20% игрового времени.

В целом же, Украина, если сложить оба показателя, получила один из самых высоких процентов местных воспитанников – 75%. Ну а самые низкие показатели у Турции – клубы - 4% и Ассоциация – 23%, что дает в сумме 27%.

Также относительно небольшой общий процент своих воспитанников в Португалии, Бельгии и Греции.

Если же брать чемпионаты большой пятерки, то тут статистика такова: Испания – 64%, Франция – 61%, Англия и Германия – 49% и Италия - 42%.