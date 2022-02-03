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Воспитанники клубов УПЛ в прошлом сезоне провели на поле только 8% игрового времени
Очередная порция интересной статистики от УЕФА
shakhtar.com
УЕФА представил ставшим уже традиционным годовой отчет о деятельности организации, различных европейских лиг, статистике, финансах и прочих данных.
Отчет охватывает прошедший сезон – 2020/21.
Одним из интересных разделов отчета является статистика по воспитанникам клубов, которые играли в местных лигах.
Так, согласно отчёту,
А вот по воспитанникам клубов УПЛ картина не столь радужная - они провели на поле всего 8% игрового времени. Тут в лидерах Швейцария, клубы которой воспитали для себя футболистов, которые отыграли 20% игрового времени.
В целом же, Украина, если сложить оба показателя, получила один из самых высоких процентов местных воспитанников – 75%. Ну а самые низкие показатели у Турции – клубы - 4% и Ассоциация – 23%, что дает в сумме 27%.
Также относительно небольшой общий процент своих воспитанников в Португалии, Бельгии и Греции.
Если же брать чемпионаты большой пятерки, то тут статистика такова: Испания – 64%, Франция – 61%, Англия и Германия – 49% и Италия - 42%.
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