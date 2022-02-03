Клубы УПЛ заработали в 2020 году 127 млн евро

УЕФА представил ставшим уже традиционным годовой отчет о деятельности организации, различных европейских лиг, статистике, финансах и прочих данных.

Отчет охватывает прошедший сезон – 2020/21.

Одним из интересных разделов является финансовый отчет клубов и лиг за 2020 год.

В связи с пандемией коронавируса доходы клубов практически всех европейских лиг упали (в среднем – на 10, 4%).

При этом о росте доходов сообщили только Бельгия и Венгрия (УЕФА и доходы от коммерческой деятельности), Польша (внутреннее телевидение) и Украина (УЕФА).

Самой дорогой лигой по итогам 2020 года осталась АПЛ – 5 млрд 168 млн евро. Дальше идут Испания (3 млрд 186 млн евро), Германия (3 060), Италия (2 052) и Франция (1680).

Доход клубов УПЛ составил 127 млн евро, и по сравнению с 2019 годом увеличился на 29%.

Среди клубов в 2020 году наибольший доход получила Барселона (730 млн евро). Дальше идут Реал (715 млн), Бавария (634), МЮ (580), ПСЖ (560), Ливерпуль (559) и Ман Сити (553).

Причем почти все топ-клубы отчитались об убытках, и только Валенсия и РБ Лейпциг вышли по итогам года в плюс благодаря призовым от УЕФА за участие в еврокубках.