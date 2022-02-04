Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шевчук: Созванивался с друзьями из Англии - все они ждут матча Верес - Полесье
Будет серьезная битва
фильм Евротур
Спортивный директор "
Напомним, эта встреча должна была состояться 3 февраля, однако ее проведение невозможно из-за погодных условий.
"Мы знаем, что нашего старта на Winter Cup 2022 ждут многие болельщики не только в Украине, но и во всем мире. Сегодня я созванивался с друзьями из Англии, все они ожидают этой встречи.
Перенос матча повлиял на наш тренировочный процесс, потому что завтра и послезавтра мы планировали выходные, но теперь смещаемся", — сказал Шевчук.
Напомним, что матч был перенесен на пятницу, 4 февраля. Также в этот день сыграют "Черноморец" и "Металлист".
Популярное сейчас
- Куда исчез Зозуля? Украинцы в Испании: Зозуля, Кравец, Милованов, а также будущее Рамиреса
- Украина - Россия: когда и где смотреть онлайн полуфинал Евро-2022 по футзалу
- УЕФА поздравил Алиева с днем рождения, вспомнив его гол в ворота Порту - ВИДЕО
- Довбику будет сложно перейти в ТОП-клуб. Объясняет медицинская наука
- Настоящий итальянец. Малиновский кардинально сменил имидж и отрастил усы - ФОТО
- Ярославский Саша – за здоровый образ жизни. Президент Металлиста на камеру окунулся в ледяную воду