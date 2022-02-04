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Шевчук: Созванивался с друзьями из Англии - все они ждут матча Верес - Полесье

Премьер-лига
(1 голосов)

Будет серьезная битва

Шевчук: Созванивался с друзьями из Англии - все они ждут матча Верес - Полесье

фильм Евротур

Новина українською

Спортивный директор "Вереса" Вячеслав Шевчук высказался о переносе стартового матча турнира Winter Cup 2022 против житомирского "Полесья".

Напомним, эта встреча должна была состояться 3 февраля, однако ее проведение невозможно из-за погодных условий.

"Мы знаем, что нашего старта на Winter Cup 2022 ждут многие болельщики не только в Украине, но и во всем мире. Сегодня я созванивался с друзьями из Англии, все они ожидают этой встречи.

Перенос матча повлиял на наш тренировочный процесс, потому что завтра и послезавтра мы планировали выходные, но теперь смещаемся", — сказал Шевчук.

Напомним, что матч был перенесен на пятницу, 4 февраля. Также в этот день сыграют "Черноморец" и "Металлист".

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В статье: Верес (Ровно) Полесье (Житомир) Ярослав Шевчук
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
04.02.2022 в 00:41
Шевчук звезда в Англии друзья --ждут матч века Верес-Полесье--клоун
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