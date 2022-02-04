Шевчук: Созванивался с друзьями из Англии - все они ждут матча Верес - Полесье

Спортивный директор " Вереса " Вячеслав Шевчук высказался о переносе стартового матча турнира Winter Cup 2022 против житомирского "Полесья".

Напомним, эта встреча должна была состояться 3 февраля, однако ее проведение невозможно из-за погодных условий.

"Мы знаем, что нашего старта на Winter Cup 2022 ждут многие болельщики не только в Украине, но и во всем мире. Сегодня я созванивался с друзьями из Англии, все они ожидают этой встречи.

Перенос матча повлиял на наш тренировочный процесс, потому что завтра и послезавтра мы планировали выходные, но теперь смещаемся", — сказал Шевчук.