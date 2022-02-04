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Новичок Вереса: Было приятно, что главный тренер лично заинтересован в моем трансфере

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Новичок Вереса: Было приятно, что главный тренер лично заинтересован в моем трансфере

Фото: ФК Верес

UA-Футбол
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Новичок "Вереса" Алан Аусси, арендованный у "Динамо", дал свой первый комментарий в качестве игрока ровенского клуба.

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"У меня были и другие предложения. Но все - на уровне разговоров. Конкретное предложение о сотрудничестве получил именно от "Вереса". Было очень приятно узнать, что главный тренер ровенчан лично заинтересован видеть меня в своей команде. Попробую принести как можно больше пользы Вересу на футбольном поле.

До сих пор зная о Вересе то, что это очень медийный клуб. В первую очередь, благодаря Дмитрию Поворознюку и его проекту.

Был лично знаком с главным тренером команды – Юрием Николаевичем Виртом. Также – с некоторыми футболистами. С Артемом Данилюком мы пересекались в юношеской сборной Украины, с Игорем Гуком – в "Динамо" U19. В новой команде меня встретили очень приветливо. Рад оказаться в хорошем коллективе", — заявил центрбек.

Отметим, что "Верес" арендовал игрока на полтора года. После - возможен выкуп за 200 тысяч долларов.

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В статье: Верес (Ровно) Алан Аусси
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Источник:
НК Верес

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