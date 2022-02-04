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Агент Довбика назвал приоритетные чемпионаты для трансфера форварда

Премьер-лига
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Артем стремится к лучшим

Агент Довбика назвал приоритетные чемпионаты для трансфера форварда

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Агент Артема Довбика Алексей Люндовский рассказал о планах на будущее его клиента.

"Наше общее с Артемом решение – он должен доиграть сезон в Днепре, помочь команде занять призовое место и пробиться в еврокубки.

Обратите, кстати, внимание на тот факт, что зимой европейские клубы провернули считанное количество трансферов нападающих, по устоявшейся годами практике приобретения откладывают на лето. Показательный пример – покупка английским клубом "Брайтон" лучшего бомбардира Бельгии Дениза Ундава - взяли его сейчас, но оставили в "Унионе" до конца сезона.

Нам, кстати, предлагали подобный вариант, но мы его вежливо отклонили. Заинтересованы в полноценном трансфере. Замечу, что многие клубы из топ-чемпионатов ведут Артема с прицелом как раз на летнее трансферное окно.

Рассматриваем с ним только варианты из топ-5 чемпионатов. Приоритет – Италия и Англия", – сказал Люндовский.

Ранее агент заявлял, что Довбиком интересовался клуб Серии А.

Напомним, 24-летний форвард является лидером гонки бомбардиров УПЛ – на его счету 14 голов в 17 матчах. Transfermarkt оценивает Артема Довбика в 5 млн евро.

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В статье: Артем Довбик СК Днепр-1
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