Агент Довбика назвал приоритетные чемпионаты для трансфера форварда

Агент Артема Довбика Алексей Люндовский рассказал о планах на будущее его клиента.

"Наше общее с Артемом решение – он должен доиграть сезон в Днепре, помочь команде занять призовое место и пробиться в еврокубки.

Обратите, кстати, внимание на тот факт, что зимой европейские клубы провернули считанное количество трансферов нападающих, по устоявшейся годами практике приобретения откладывают на лето. Показательный пример – покупка английским клубом "Брайтон" лучшего бомбардира Бельгии Дениза Ундава - взяли его сейчас, но оставили в "Унионе" до конца сезона.

Нам, кстати, предлагали подобный вариант, но мы его вежливо отклонили. Заинтересованы в полноценном трансфере. Замечу, что многие клубы из топ-чемпионатов ведут Артема с прицелом как раз на летнее трансферное окно.

Рассматриваем с ним только варианты из топ-5 чемпионатов. Приоритет – Италия и Англия", – сказал Люндовский.