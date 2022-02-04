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Динамо назвало стартовый состав на матч с Левски

Премьер-лига
(3 голосов)

Матч вот-вот начнется

Динамо назвало стартовый состав на матч с Левски

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

В пятницу, 4 февраля киевское "Динамо" проведет контрольный матч с Левски из Софии, который начнется в 16:00 по киевскому времени.

Стартовый состав Динамо :

Бущан – Дубинчак, Сирота, Забарный, Кенджора – Гармаш, Сидорчук, Буяльский – Витиньо, Шкурин, Антюх.

Cоперники уже 4 раза играли между собой в официальных поединках. Киевляне выиграли два матча, а два завершились ничьей.

The starting line-up of Dynamo for the match against Levski ⚪️???? pic.twitter.com/D7RT90FWrj

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В статье: Левски (София) Динамо (Киев)
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