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Заря подписала экс-защитника Черноморца
Валерий Дубко перебрался в Запорожье
zarya-lugansk.com
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Контракт клуба с футболистом будет действовать до 31 декабря 2025 года.
Дубко начинал карьеру в молодежном составе "Ворсклы", откуда пробился в основной состав полтавчан, где дебютировал 19 июня 2020 года. Дальше последовал период в одесском "Черноморце".
В этом сезоне отыграл за "Черноморец" 18 игр, проведя на поле суммарно 1404 минуты. Голов не забивал.
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Источник:ФК Заря
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
04.02.2022 в 17:59
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jnp49 (ОДЕССА)
04.02.2022 в 16:42
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