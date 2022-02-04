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Заря подписала экс-защитника Черноморца

Премьер-лига
(1 голосов)

Валерий Дубко перебрался в Запорожье

Заря подписала экс-защитника Черноморца

zarya-lugansk.com

Новина українською

"Заря" подписала контракт с центральным защитником Валерием Дубко.

Контракт клуба с футболистом будет действовать до 31 декабря 2025 года.

Дубко начинал карьеру в молодежном составе "Ворсклы", откуда пробился в основной состав полтавчан, где дебютировал 19 июня 2020 года. Дальше последовал период в одесском "Черноморце".

В этом сезоне отыграл за "Черноморец" 18 игр, проведя на поле суммарно 1404 минуты. Голов не забивал.

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В статье: Заря (Луганск) Черноморец (Одесса) Валерий Дубко
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Источник:
ФК Заря

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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
04.02.2022 в 17:59
2 гола забил в свои ворота играя за ЧО
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jnp49 (ОДЕССА)
04.02.2022 в 16:42
Голов соперникам, не забивал.., а за свои ворота - "не забывал". Старт для него в ЧЕРНОМОРЦЕ получился просто ужасный, ведь именно от него одесситам залетело парочку рикошетов...
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