Заря подписала экс-защитника Черноморца

" Заря " подписала контракт с центральным защитником Валерием Дубко.

Контракт клуба с футболистом будет действовать до 31 декабря 2025 года.

Дубко начинал карьеру в молодежном составе "Ворсклы", откуда пробился в основной состав полтавчан, где дебютировал 19 июня 2020 года. Дальше последовал период в одесском "Черноморце".

В этом сезоне отыграл за "Черноморец" 18 игр, проведя на поле суммарно 1404 минуты. Голов не забивал.