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Мякушко договорился с Колосом о контракте

Премьер-лига
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Скоро о подписании будет объявлено официально

Мякушко договорился с Колосом о контракте

Фото: ФК Минай

Новина українською

Полузащитник Сергей Мякушко, который недавно покинул "Минай", продолжит карьеру в "Колосе".

Футболист уже находится в расположении команды на сборах в Турции.

Отмечается, что стороны согласовали все детали перехода и в скором времени о трансфере будет объявлено официально.

Мякушко присоединился к "Минаю" в октябре 2021-го. Успел провести три игры, в которых не отличился результативными действиями.

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В статье: Сергей Мякушко Колос (Ковалевка)
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Источник:
footboom

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