Мякушко договорился с Колосом о контракте

Полузащитник Сергей Мякушко, который недавно покинул "Минай", продолжит карьеру в " Колосе ".

Футболист уже находится в расположении команды на сборах в Турции.

Отмечается, что стороны согласовали все детали перехода и в скором времени о трансфере будет объявлено официально.

Мякушко присоединился к "Минаю" в октябре 2021-го. Успел провести три игры, в которых не отличился результативными действиями.