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Мякушко договорился с Колосом о контракте
Скоро о подписании будет объявлено официально
Фото: ФК Минай
Полузащитник Сергей Мякушко, который недавно покинул "Минай", продолжит карьеру в "
Футболист уже находится в расположении команды на сборах в Турции.
Отмечается, что стороны согласовали все детали перехода и в скором времени о трансфере будет объявлено официально.
Мякушко присоединился к "Минаю" в октябре 2021-го. Успел провести три игры, в которых не отличился результативными действиями.
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Источник:footboom
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