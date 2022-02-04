Динамо не смогло обыграть Левски

Мирча Луческу не даёт скучать своей команде без спаррингов. Очередным соперником стала шестная команда чемпионата Болгарии с грозным благодаря историческим успехам названием "Левски".

Киевляне снова провели достаточно блеклый матч. Не было ни постоянного давления, но большого количества острых моментов. Старт поединка вообще был за болгарами: только где-то после десятой минуты чемпион Украины отодвинул игру от своих ворот.

Гол получилось создать силами старой гвардии, что, впрочем, не удивительно: на текущих сборах забивают и ассистируют практически одни и те же персонажи. На этот раз отличился Буяльский, но сама комбинация получилось очень неплохой: в пять передач от центральной оси с переводом направо, откуда и пошёл прострел на ногу Виталия.

В перерыве Луческу традиционно выпустил другой состав, команда забегала чуть оживлённее, но закрепить своё преимущество не получилось. Возможно, лучший момент был у молодого Ваната, который не смог с линии вратарской замкнуть прострел от Цыганкова. Тут же свой шанс не реализовал Витиньо, получив возможность выйти на свидание с голкипером. Наконец, де Пена из точки пенальти стрелял наверняка, но рикошет от соперника сыграл не на пользу уругвайцу.

Видимо, уверовав в свою очередную победу "динамовцы" излишне расслабились, пропустив выпад "Левски": никто не уследил за прорывом Костадинова, который без проблем добежал до линии штрафной и пробил под правую стойку.

Следующий спарринг у Киева запланирован уже в понедельник. В соперниках будет черногорский "Рудар".

"Динамо" (Киев, Украина) - "Левски" (София, Болгария) 1:1

Гол: Буяльский 32 - Костадинов 76

"Динамо" первый тайм: Бущан – Дубинчак, Сирота, Забарный, Кенджора – Гармаш, Сидорчук (к), Буяльский – Витиньо, Шкурин, Антюх.

"Динамо" второй тайм: Бойко – Караваев, Боль, Бурда, Тымчик – Шапаренко, Бражко, де Пена – Витиньо, Ванат, Цыганков (к).