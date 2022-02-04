Экс-игрок Динамо Адлейба: Мы были с Милевским на одном уровне, Алиев всю жизнь был трусом

Экс-игрок " Динамо " Денис Адлейба рассказал, почему так и не смог пробиться в основу киевской команды.

"Много нюансов. Мое мнение, как я видел эту ситуацию: конечно, мы все не без своих минусов или ошибок, но реально был такой человек, не буду называть имена и фамилии, однако этот человек очень сильно в меня не верил. Даже если хотел верить, то специально этого не делал.

Я знал, что могу быть на уровне Милевского и Алиева в первой команде, а может и быть лучше. Просто херня всюду присутствует. Кого-то тащат, а кого-то нет. Я понимаю, что мы с Милевским действительно были на уровне.

В Алиева поверил Михайличенко, ну играл он, бил, но был трус трусом всю жизнь. Мог отдать передачу или ударить, если никто не мешает, а когда к нему приставили плотно игрока, то где Алиев, где эта шляпа?

С Милевским у меня были очень хорошие отношения, понимание и отдельный эпизод моей жизни. С Артемом было понимание настолько, что даже немыслимо. Мы с ним столько красивых голов забили. Я ему показываю глазами, он понял и забегает, а я подсекаю мяч ‒ он забивает гол. Я сейчас не вижу таких голов, которые мы создавали с Милевским.

Сейчас говорят и пишут, что Алиев и Милевский сладкая парочка, самые лучшие друзья. Но когда они были друзьями? Ну играли ‒ и играли, бывало, что Тема его видеть не мог.

Это все просто расписали: "сладкая парочка", херня это все", – сказал Адлейба.