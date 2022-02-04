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Экс-игрок Динамо Адлейба: Мы были с Милевским на одном уровне, Алиев всю жизнь был трусом

Премьер-лига
(3 голосов)

Дела давно минувших дней

Экс-игрок Динамо Адлейба: Мы были с Милевским на одном уровне, Алиев всю жизнь был трусом

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" Денис Адлейба рассказал, почему так и не смог пробиться в основу киевской команды.

"Много нюансов. Мое мнение, как я видел эту ситуацию: конечно, мы все не без своих минусов или ошибок, но реально был такой человек, не буду называть имена и фамилии, однако этот человек очень сильно в меня не верил. Даже если хотел верить, то специально этого не делал.

Я знал, что могу быть на уровне Милевского и Алиева в первой команде, а может и быть лучше. Просто херня всюду присутствует. Кого-то тащат, а кого-то нет. Я понимаю, что мы с Милевским действительно были на уровне.

В Алиева поверил Михайличенко, ну играл он, бил, но был трус трусом всю жизнь. Мог отдать передачу или ударить, если никто не мешает, а когда к нему приставили плотно игрока, то где Алиев, где эта шляпа?

С Милевским у меня были очень хорошие отношения, понимание и отдельный эпизод моей жизни. С Артемом было понимание настолько, что даже немыслимо. Мы с ним столько красивых голов забили. Я ему показываю глазами, он понял и забегает, а я подсекаю мяч ‒ он забивает гол. Я сейчас не вижу таких голов, которые мы создавали с Милевским.

Сейчас говорят и пишут, что Алиев и Милевский сладкая парочка, самые лучшие друзья. Но когда они были друзьями? Ну играли ‒ и играли, бывало, что Тема его видеть не мог.

Это все просто расписали: "сладкая парочка", херня это все", – сказал Адлейба.

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В статье: Артем Милевский Александр Алиев Динамо (Киев) Денис Адлейба
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Источник:
fanday

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Комментарии (4)
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АрхіФутбол (Рибінград)
04.02.2022 в 19:44
Я такого вперше чую.Перша думка-це в стилі сайту замість "Алмейда" фігню напечатали.Але ні, чувак реально вважає, що він на рівні з Мілевським.Цікаво, так ще хтось вважає?
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0
0
chakvoron (Хоростків)
04.02.2022 в 19:55
Був такий тіпок, думаю, каже правду
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.02.2022 в 18:40
Так і є
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+1
-3
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armik (Киев)
04.02.2022 в 18:37
Кто это?Про что он?На одном уровне в генделыке, чи що?
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+1
-3


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