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Вирт: Вересу осталось определиться только еще с двумя потенциальными новичками
Ровенчане продолжают работу на трансферном рынке
Фото: ФК Верес
Главный тренер "
"По большому счету, осталось определиться только еще с двумя потенциальными новичками и кто из наших футболистов, выступавших минувшей осенью на правах аренды за "Ужгород", останется в "Вересе".
У молодых Эдварда Кобака из донецкого "Шахтера" и Игаля Брука из немецкого "Шальке" — неплохие задатки, но еще нужно хорошенько все взвесить, насколько они будут полезны "Вересу" уже в ближайшее время.
Что касается игроков, которых мы отдавали в аренду, то Николай Гайдучик точно вернется в "Верес", а вот по Александру Савошко и Вадиму Ющишину еще будем размышлять.
Пока же мы подписали трех зимних новичков: Жирайра Маргаряна, Владислава Крейду и Алана Аусси.
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