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С травмой капитана. Днепр-1 добыл свою вторую победу на сборах

Премьер-лига
(1 голосов)

Вторая подряд минимальная победа днепрян

С травмой капитана. Днепр-1 добыл свою вторую победу на сборах

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Днепр-1 провел свой второй спарринг на сборах в Турции. В пятницу, 4 февраля соперником днепрян был черногорский клуб Дечич.

Уже в дебюте игры травму получил капитан команды Сергей Логинов, которого заменил Нельсон.

Большая часть первого тайма прошла в равной игре с обилием силовой борьбы.

Тем не менее, украинская команда более активно провела концовку первого тайма и повела в счете - Джурасек вывел Гуцуляка на свидание с голкипером, и легионер спортклубовцев четко воспользовался этим шансом.

Сразу после перерыва активнее действовали черногорцы. До второй желтой карточки (удаление с заменой) доигрался Чалый, но днепряне все-так довели дело до победы. 1:0. Вторая подряд минимальная победа Днепра-1 в Турции.

СК Днепр-1 - Дечич 1:0

Гол: Гуцуляк (35)

Днепр-1: 33. Юрчук (1. Кинарейкин, 61), 6. Чалый (47. Вантух, 58), 15. Логинов (кап) (5. Нельсон, 20), 39. Сваток (3. Адамюк, 61), 11. Кравченко (24. Лучкевич, 61), 20. Ди Франко (3. Соловьев, 61), 99. Билл (29. Назаренко, 61), 30. Джурасек (76. Пихаленок, 61), 8. Когут (14. Ярмолюк, 61), 9. Гуцуляк (31. Рубчинский, 61), 28. Гуаль (7. Довбик, 61)

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В статье: СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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Юра с Амура (Дніпро)
04.02.2022 в 19:46
А Гуцуляк у нас легионер!?
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