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Голкипер Вереса: Усик с руки – да, он бы забросил, может, попал бы
А вот пропускать со штрафного от Усика киперу было бы обидно
nkveres.com
Голкипер "Вереса" Богдан Когут прокомментировал дебют Александра Усика в составе "Полесья" в очном матче команд на Winter Cup (1:2).
– Не хватило навыка нападающего. Я волновался, чтобы он не забил, потому что смеялись бы.
– Думали, что Усик может подойти бить штрафной?
– Не думал, потому что расстояние было далеким. Не думаю, что у Сани такой мощный удар ногой. С руки – да, он бы забросил, может, попал бы.
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Источник:ТК Футбол
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