Голкипер Вереса: Усик с руки – да, он бы забросил, может, попал бы

Голкипер "Вереса" Богдан Когут прокомментировал дебют Александра Усика в составе "Полесья" в очном матче команд на Winter Cup (1:2).

– Не хватило навыка нападающего. Я волновался, чтобы он не забил, потому что смеялись бы.

– Думали, что Усик может подойти бить штрафной?

– Не думал, потому что расстояние было далеким. Не думаю, что у Сани такой мощный удар ногой. С руки – да, он бы забросил, может, попал бы.