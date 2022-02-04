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Голкипер Вереса: Усик с руки – да, он бы забросил, может, попал бы

Премьер-лига
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А вот пропускать со штрафного от Усика киперу было бы обидно

Голкипер Вереса: Усик с руки – да, он бы забросил, может, попал бы

nkveres.com

Новина українською

Голкипер "Вереса" Богдан Когут прокомментировал дебют Александра Усика в составе "Полесья" в очном матче команд на Winter Cup (1:2).

– Не хватило навыка нападающего. Я волновался, чтобы он не забил, потому что смеялись бы.

– Думали, что Усик может подойти бить штрафной?

– Не думал, потому что расстояние было далеким. Не думаю, что у Сани такой мощный удар ногой. С руки – да, он бы забросил, может, попал бы.

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В статье: Верес (Ровно) Полесье (Житомир) Александр Усик
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Источник:
ТК Футбол

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