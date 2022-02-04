Металлист - Черноморец 3:3 (пен. 6:5). Превзошли ожидания

Любой хороший репортаж должен начинаться с философского вопроса. К примеру: "Как стоит воспринимать раскрученный повсюду Winter Cup?". С одной стороны, логика в словах организаторов присутствует. Подобное соревнование действительно привлечет зрителей к просмотру товарищеских матчей, а дух борьбы заставит наставников выпускать более-менее адекватный состав.

Но есть и обратная сторона. Товарищеский турнир всегда останется товарищеским. И позови ты для участия и раскрутки всех боксеров мира, это сильно не повысит его статус или престижность. А потому наставники все равно экспериментируют. А потому трансляцию вряд ли посмотрят миллионы. А потому и Роман Григорчук выпускает атакующих Брагару и Цитаишвили на позициях фулбеков. И именно потому Кучер ставит в старте Траоре, сил у которого хватает всего на 30 минут не самого быстрого бега. Ибо в голове крутится мысль, что турнир - товарищеский.

Нельзя сказать, что сам по себе матч был плох. Поначалу казалось, что это обычный зимний товарняк, который можно было бы немного ускорить, поставив на скорость 1.5. Но в прямом эфире этого не сделаешь. Игра развивалась неспешно, но "Металлист" забил. Беда пришла с флангов, где против непрофильных Брагару и Гио играли быстрые легионеры харьковчан. Англичанин Харрис получил сферу на левом крыле, подработал под рабочую, продвинулся вдоль ворот и мощно пробил. Вроде как Паст мог выручить, но не выручил.

Темп оставался ниже среднего, но "Черноморец" сравнял, потратив на это менее десяти минут. Стандарт от коллектива Григорчука закончился небольшой суматохой у ворот Рыбки, после чего сфера отлетела к Цоневу. Тот спокойно закатил в пустые - 1:1. В целом этот счет справедливо отражал происходящее на футбольном поле, но перед самым свистком на перерыв вперед вышли уже "моряки". Русин в не самой очевидной ситуации заработал пенальти, который реализовал другой новичок Григорчука - Юсов переиграл кипера соперника.

За первые 15 минут второго тайма команды на двоих создали три крутых момента, забив при этом всего раз. Вначале выпад левым флангом одесситов закончился прострелом от Гио, который не смогли завершить сразу три игрока. А после пришли два стандарта-близнеца от харьковчан, которые исполнял вышедший на замену Балули. В первом случае выручил Паст, но от удара своего товарища даже его опыт не помог - новичок Вандерсон срезал в собственные ворота. И счет вновь стал ничейным.

Четырьмя голами команды не ограничились. Снова забил "Черноморец", и, что самое главное, вновь при помощи зимнего новичка. Юсов грамотно сбросил на Цонева, который точным ударом сделал дубль и вывел свою команду вперед. Но и это не все. Снова стандарт, снова подача Балули и на сей раз удачное завершение Риаскоса. И все это в компенсированное время. Ух! 3:3. По регламенту нас ожидала серия пенальти, в которой победителем вышел "Металлист". Из 12-ти попыток идеально пробило 11 человек, и лишь вышедший на замену Петков дрогнул. 3:3 в основное, 6:5 в серии пенальти. Согласитесь, недурно.

Winter Cup 2022, 1-й тур

4 февраля, Турция

"Металлист" - "Черноморец" 3:3 (пен. 6:5)

Голы: Харрис 11, Вандерсон 58 (аг), Риаскос 90+3 - Цонев 20, 69, Юсов 45 (п)

"Металлист": Рыбка – Романюк (Чидомере 82), Федорив, Мизюк, Горбунов – Сарапий (Мурза 82), Касарес (Балули 46), Демченко – Харрис, Риаскос, Траоре (Пейшоту 30)

"Черноморец": Паст – Брагару, Вандерсон, Мартинович, Цитаишвили - Кравченко, Цонев, Кузык - Юсов (Морозюк 82), Русин (Петков 73), Пожег