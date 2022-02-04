Вукоевич: Ничья с Левски? Все спокойно

Ассистент главного тренера "Динамо" Огнен Вукоевич прокомментировал и гру "бело-синих" против болгарского "Левски" (1:1).

- Огнен, хоть результаты матчей в контрольных матчах не столь важны, Мистер недоволен сегодняшней ничьей? В раздевалке был разбор полетов?

- Нет, все спокойно. Конечно, были моменты, которые нас не устраивают, очень много ошибок в передачах, не было автоматизма во время игры, который мы требуем от команды. Это было заметно. Но накануне у команды была очень тяжелая работа, мы провели очень хорошую тренировку, поэтому сегодня чувствовалась усталость, не было такой скорости, как в предыдущих матчах. Не было хороших передач с фланга, забеганий, ситуаций численного преимущества, выходов 2 в 1, 3 в 2. Команде нужно восстановиться, хорошо проанализировать ошибки, которые мы допускали в обороне. Это все сказалось на результате. Но ничего, двигаемся дальше. Подготовка продолжается.

Как я уже говорил, у каждого игрока есть шанс, мы смотрим, как каждый себя проявляет. У нас большая ротация. Каждый футболист должен доказывать себе и команде свой уровень в каждой игре.

- Болгарские команды играли с "Динамо" в контактный футбол с множеством борьбы. Такие соперники подбираются специально?

- Каждая команда против "Динамо" Киев бьется не на живот, а на смерть, даже в товарищеских играх. Для них это уровень – сыграть с таким клубом, как "Динамо". Все команды, выход на поле против "Динамо", стараются, выкладываются на сто процентов. Для нас это хорошо. Нам нужна такая нагрузка. Главное, чтобы не было никаких травм. Сегодня Шапаренко получил болезненный удар, надеемся все там в порядке. Самое главное – без травм. Хорошо, что команда получает физическую нагрузку и проводит товарищескую игру с уровнем сопротивления как в официальном матче.

- Беседин получает все больше игрового времени. На сколько процентов он вернул свою прежнюю форму?

- Я очень рад за Беседина. Мистер планомерно увеличивает его игровое время. Сегодня, когда он вышел в конце матча, он показал свой класс. Я уверен, что он будет готов к чемпионату. Считаю, что это будет большое усиление для нас, и за весеннюю часть чемпионата он забьет много голов.

- Возвращение Беседина, Дубинчака можно считать усилением или команда еще нуждается в усилении?

- Посмотрим, впереди еще второй сбор в Турции. У нас в обойме сейчас много футболистов. Еще есть игры, на основании которых сделаем выводы. Впереди еще шесть дней сбора, после чего будем смотреть, на кого рассчитывать и нужно ли усиление. У каждого футболиста есть шанс, в том числе у наших молодых и перспективных. После окончания сбора будем решать, как дальше действовать.