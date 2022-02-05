Александр Кучер: Игры на Winter Cup товарищеские, но накал у них как в официальных матчах

Главный тренер харьковского "Металлиста" Александр Кучер прокомментировал победный матч над "Черноморцем" в рамках товарищеского соревнования на зимних сборах:

“ - Когда последний раз вы мидели такие сильные эмоции своих футболистов после товарищеских матчей?

- Очень давно. В основном такое происходит в матчах Перовой лиги.

- Что вам сегодня больше всего понравилось, а над чем еще нужно работать?

- Хочу поблагодарить организаторов турнира - телеканалам Футбол 1/2/3. Нам приятно противостоять этим командам. Игры товарищеские, но накал в них как в официальных матчах. Обе команды - молодцы.

- Ставили вы какое-то конкретное задание перед командой?

- Нам нужно продолжать сыгрываться. Понимали что будет непросто, но ожидали от ребят самоотдачи и рисунка игры”, - сказал Кучер.