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Александр Кучер: Игры на Winter Cup товарищеские, но накал у них как в официальных матчах

Премьер-лига
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И снова об украинском мини турнире в Турции

Александр Кучер: Игры на Winter Cup товарищеские, но накал у них как в официальных матчах

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Главный тренер харьковского "Металлиста" Александр Кучер прокомментировал победный матч над "Черноморцем" в рамках товарищеского соревнования на зимних сборах:

- Когда последний раз вы мидели такие сильные эмоции своих футболистов после товарищеских матчей?

- Очень давно. В основном такое происходит в матчах Перовой лиги.

- Что вам сегодня больше всего понравилось, а над чем еще нужно работать?

- Хочу поблагодарить организаторов турнира - телеканалам Футбол 1/2/3. Нам приятно противостоять этим командам. Игры товарищеские, но накал в них как в официальных матчах. Обе команды - молодцы.

- Ставили вы какое-то конкретное задание перед командой?

- Нам нужно продолжать сыгрываться. Понимали что будет непросто, но ожидали от ребят самоотдачи и рисунка игры”, - сказал Кучер.

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Отметим, что это только первая встреча для команд Winter Cup. Во втором туре "Металлист" встретится с "Вересом" 8 февраля, а "Черноморец" 7 февраля сыграет против "Полесья".

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В статье: Александр Кучер Черноморец (Одесса) Металлист (Харьков)
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Источник:
Футбол 1/2/3

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