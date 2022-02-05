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Александр Кучер: Игры на Winter Cup товарищеские, но накал у них как в официальных матчах
И снова об украинском мини турнире в Турции
Фото: ФК Металлист
Главный тренер харьковского "Металлиста" Александр Кучер прокомментировал
“ - Когда последний раз вы мидели такие сильные эмоции своих футболистов после товарищеских матчей?
- Очень давно. В основном такое происходит в матчах Перовой лиги.
- Что вам сегодня больше всего понравилось, а над чем еще нужно работать?
- Хочу поблагодарить организаторов турнира - телеканалам Футбол 1/2/3. Нам приятно противостоять этим командам. Игры товарищеские, но накал в них как в официальных матчах. Обе команды - молодцы.
- Ставили вы какое-то конкретное задание перед командой?
- Нам нужно продолжать сыгрываться. Понимали что будет непросто, но ожидали от ребят самоотдачи и рисунка игры”, - сказал Кучер.
Отметим, что это только первая встреча для команд Winter Cup. Во втором туре "Металлист" встретится с "Вересом" 8 февраля, а "Черноморец" 7 февраля сыграет против "Полесья".
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