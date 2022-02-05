Григорчук: Возраст - не помеха. Кравченко может дать фору многим футболистам 25−26 лет

Наставник "Черноморца" Роман Григорчук дал комментарий о 38-летнем опорном полузащитнике команды Сергее Кравченко:

"Паспорт - это, конечно, хорошо. В него нужно заглядывать, чтобы отдавать полный отчет и делать поправочки по этому поводу. Но куда важнее, в каком состоянии находится спортсмен зрелого возраста. Для меня Кравченко - какой-то, если хотите, герой нашего времени. Человек, который всего себя посвятил футболу.

В этом отношении он совершенно безгрешен, и футбол платит ему тем же. В своем возрасте физическое состояние Сергея - просто супер. А его голова, скорость анализа, уровень исполнения, вообще, не нуждаются в комментариях. Топ-уровень. Потому для него возраст – не помеха. Он легко может дать фору многим футболистам 25−26 лет", – сказал Григорчук.