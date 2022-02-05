Герой футбольного дня. Витиньо

Два важных вывода из товарищеских матчей, проведенных "Динамо" на текущем зимнем сборе: во-первых, на левом фланге полузащиты Витиньо безальтернативно выигрывает конкуренцию у Карлоса Де Пены и Беньямина Вербича. Во-вторых, при Мирче Луческе игроки, хорошо игравшие в товарищеских матчах, не всегда получали шансы в официальных поединках. Примеры есть.

У Карлоса Де Пены насчитывается уже пять товарищеских матчей в 2022-м году. У Витино их четыре, у Беньямина Вербича – три. Тренер доверяет всем претендентам, но получает разную отдачу. У Витиньо три гола и одна голевая передача, у Вербича – один гол и одна голевая передача, у Карлоса Де Пены – без результативных действий. Хотя дело не только в этом. Можно глубже погрузиться в статистику и преимущество бразильца над конкурентами будет только расти. К примеру, у него по итогам трех матчей (без учета спарринга с "Левски") показатель ожидаемых голов составляет 1,44. У Вербича этот показатель более чем вдвое ниже – 0,39. У Де Пены и подавно минимальный – 0,1.

В действиях Витиньо чувствуется не только мастерство, но и усердие и собранность. Он очень ответственно относится к своим обязанностям, пытаясь использовать шансы сполна. Ни в одном из товарищеских матчей бразилец не имел ниже 83-х процентов показатель точности передач (в одном и вообще 92), тогда как Вербич и Де Пена опускались до 55-и и 62-х процентов соответственно. Витиньо – абсолютно лучший среди левых вингеров "Динамо" на сборах по количеству заработанных на себе фолов, по количеству созданных голевых моментов для себя и партнеров, по показателям потерь мяча. Хотя стоит отметить, что на некоторых отрезках некоторых матчей (в частности, против "Буде/Глимта" и "Лудогорца") Беньямин Вербич играл на позиции нападающего, где "набивать" статистику обычно труднее.

А теперь другой аспект: на межсезонном летнем сборе 2021-го года одним из лучших игроков "Динамо" был Богдан Леднев. Ровно год назад на зимних сборах положительно выделялся настроением, производительностью, мастерством Микаэль Дуэллуннд. Однако в официальных матчах датчанин почти не играл и летом отбыл в аренду в Нидерланды, Леднева постигла такая же участь этой зимы. Только аренда в Венгрию.

Различие между ситуациями Витиньо и Леднева/Дуэллуннда в том, что бразилец – это согласованное с Мирчей Луческу приобретение. Это игрок как раз под видение этого тренера. Дуэллуннд пришел в "Динамо" раньше Мирчи Луческу, а Леднев – это вообще игрок из клубной структуры. На самом деле, в этом составе "Динамо" не так уж много футболистов, которые пришли аккуратно под пожелания румынского наставника. Поэтому прогресс Витиньо точно не случаен.

Но главное – не тушеваться в официальных поединках. То, что шансы у бразильца будут, вообще не вызывает сомнений. Важно не перегореть и не растерять появившийся на сборах азарт. В "Динамо" сейчас на весу каждая боевая единица.