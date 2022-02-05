И снова Мариуполь. Стал известен список спарринг-партнеров Шахтера на втором сборе

Донецкий Шахтер завтра, 6 февраля, отправится в Турцию, где проведет завершающую двухнедельную зарубежную подготовку ко второй части сезона. Подопечных Де Дзерби ждут четыре спарринга, первый из которых запланирован через шесть дней после прибытия команды в Белек:

12 февраля, 16:00. "Шахтер" – "Шахтер" (Караганда, Казахстан)

13 февраля, 16:00. "Шахтер" - "Мариуполь" (Мариуполь, Украина)

18 февраля, 16:00. "Шахтер" - "Астана" (Астана, Казахстан)

19 февраля, 10:00. "Шахтер" - "Рига" (Рига, Латвия)

⚽ Розклад матчів «Шахтаря» на другому зборі в Туреччині ????????



???? Дивіться трансляції всіх ігор на #Shakhtar TV на сайті https://t.co/2AjGb7B9dn, у мобільному додатку FC Shakhtar (доступно в Google Play та App Store) й на клубному каналі в YouTube: https://t.co/GlpkV2T1rI. pic.twitter.com/LNQ3Bzd8jI — ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) February 5, 2022

Отметим, что уже во второй раз во время зимних тренировочных сборов дончане встретятся с “Мариуполем”. Также интересно, что в составе каждого из остальных спарринг-партнеров присутствует украинец: Николай Ковталюк в “Шахтере” Караганда, Данило Бескоровайный в “Астане” и Владлен Юрченко в “Риге”.

Добавим, что игроки "горняков" в перерыве между сборами получили четыре выходных дня.

Напомним, что первый официальный матч года "Шахтер" проведет 26 февраля против "Металлиста 1925".