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И снова Мариуполь. Стал известен список спарринг-партнеров Шахтера на втором сборе
Совсем скоро команда отправится в Турцию
Фото: ФК Шахтер
Донецкий Шахтер завтра, 6 февраля, отправится в Турцию, где проведет завершающую двухнедельную зарубежную подготовку ко второй части сезона. Подопечных Де Дзерби ждут четыре спарринга, первый из которых запланирован через шесть дней после прибытия команды в Белек:
- 12 февраля, 16:00. "Шахтер" – "Шахтер" (Караганда, Казахстан)
- 13 февраля, 16:00. "Шахтер" - "Мариуполь" (Мариуполь, Украина)
- 18 февраля, 16:00. "Шахтер" - "Астана" (Астана, Казахстан)
- 19 февраля, 10:00. "Шахтер" - "Рига" (Рига, Латвия)
⚽ Розклад матчів «Шахтаря» на другому зборі в Туреччині ????????— ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) February 5, 2022
???? Дивіться трансляції всіх ігор на #Shakhtar TV на сайті https://t.co/2AjGb7B9dn, у мобільному додатку FC Shakhtar (доступно в Google Play та App Store) й на клубному каналі в YouTube: https://t.co/GlpkV2T1rI. pic.twitter.com/LNQ3Bzd8jI
Отметим, что уже во второй раз во время зимних тренировочных сборов дончане встретятся с “Мариуполем”. Также интересно, что в составе каждого из остальных спарринг-партнеров присутствует украинец: Николай Ковталюк в “Шахтере” Караганда, Данило Бескоровайный в “Астане” и Владлен Юрченко в “Риге”.
Добавим, что игроки "горняков" в перерыве между сборами получили четыре выходных дня.
Напомним, что первый официальный матч года "Шахтер" проведет 26 февраля против "Металлиста 1925".
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