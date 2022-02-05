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И снова Мариуполь. Стал известен список спарринг-партнеров Шахтера на втором сборе

Премьер-лига
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Совсем скоро команда отправится в Турцию

И снова Мариуполь. Стал известен список спарринг-партнеров Шахтера на втором сборе

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Донецкий Шахтер завтра, 6 февраля, отправится в Турцию, где проведет завершающую двухнедельную зарубежную подготовку ко второй части сезона. Подопечных Де Дзерби ждут четыре спарринга, первый из которых запланирован через шесть дней после прибытия команды в Белек:

  • 12 февраля, 16:00. "Шахтер" – "Шахтер" (Караганда, Казахстан)
  • 13 февраля, 16:00. "Шахтер" - "Мариуполь" (Мариуполь, Украина)
  • 18 февраля, 16:00. "Шахтер" - "Астана" (Астана, Казахстан)
  • 19 февраля, 10:00. "Шахтер" - "Рига" (Рига, Латвия)

Отметим, что уже во второй раз во время зимних тренировочных сборов дончане встретятся с “Мариуполем”. Также интересно, что в составе каждого из остальных спарринг-партнеров присутствует украинец: Николай Ковталюк в “Шахтере” Караганда, Данило Бескоровайный в “Астане” и Владлен Юрченко в “Риге”.

Добавим, что игроки "горняков" в перерыве между сборами получили четыре выходных дня.

Напомним, что первый официальный матч года "Шахтер" проведет 26 февраля против "Металлиста 1925".

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В статье: Астана Шахтер (Донецк) Шахтер (Караганда) Рига Мариуполь
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