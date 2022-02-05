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Динамо сделало официальное предложение по трансферу капитана Шерифа - СМИ

Премьер-лига
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Перуанец играет на позиции центрального защитника

Динамо сделало официальное предложение по трансферу капитана Шерифа - СМИ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Киевское "Динамо" продолжает искать варианты усиления на трансферном рынке. "Бело-синие" сделали официальное предложение по трансферу 29-летнего центрального защитника тираспольского "Шерифа" Густаво Дуланто. Об этом сообщает Динамо Киев Inside.

Украинский клуб предложил за игрока 1,7 млн. евро. Отметим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает Дуланто в 1,5 млн. евро.

Добавим, что Густаво в первой части сезона был вице-капитаном “Шерифа”. Правда, капитан команды Франк Кастаньеда зимой покинул тираспольский коллектив, так что Дуланто занял его место.

В активе защитника 29 матчей в этом сезоне (14 – в Лиге чемпионов), а в 10-ти из них перуанец выходил с капитанской повязкой.

Отметим, что контракт Дуланто с “Шерифом” действителен до лета 2023-го года.

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В статье: Шериф (Тирасполь) Динамо (Киев)
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Источник:
Динамо Київ Inside

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