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СМИ: Динамо интересуется полузащитниками Сан-Паулу Игором и Нестором
Они точно бразильцы?
Getty Images
Киевское "Динамо" интересуется сразу двумя футболистами бразильского "Сан-Паулу". Это полузащитники Игор Гомес и Родриго Нестор. Такую информацию имеет ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.
Известно, что ранее 22-летним Игором интересовался мадридский "Реал". Клаусула игрока составляет целых 50 миллионов евро.
21-летний Нестор провел 28 матчей в минувшем чемпионате Бразилии и отдал 4 ассиста. Игор в свою очередь сыграл 29 поединков и забил 2 мяча.
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Источник:ТаТоТаке
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Комментарии (3)
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fato27
05.02.2022 в 15:05
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