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СМИ: Динамо интересуется полузащитниками Сан-Паулу Игором и Нестором

Премьер-лига
(1 голосов)

Они точно бразильцы?

СМИ: Динамо интересуется полузащитниками Сан-Паулу Игором и Нестором

Getty Images

Новина українською

Киевское "Динамо" интересуется сразу двумя футболистами бразильского "Сан-Паулу". Это полузащитники Игор Гомес и Родриго Нестор. Такую информацию имеет ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

Известно, что ранее 22-летним Игором интересовался мадридский "Реал". Клаусула игрока составляет целых 50 миллионов евро.

21-летний Нестор провел 28 матчей в минувшем чемпионате Бразилии и отдал 4 ассиста. Игор в свою очередь сыграл 29 поединков и забил 2 мяча.

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В статье: Динамо (Киев) Сан-Паулу Гомес
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (3)
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fato27
05.02.2022 в 15:05
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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ascent (Луксор)
05.02.2022 в 15:02
Ну если клаусула 50 лямов, тогда конечно верю...
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ZSTV1223 (Черкаси)
05.02.2022 в 13:53
І мабуть ще якогось Мефодія підпишуть. Не для того щоб підсилити якусь позицію, а так просто для сміху. В них в основному всі такі трансфери.
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