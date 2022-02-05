Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Забарный: Каждый матч на сборах по-своему важен и полезен
В Турции киевляне провели уже три поединка
Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий
Центральный защитник "Динамо" Илья Забарный вспомнил, как тренировался отдельно от команды во время первого зимнего сбора киевлян в Испании, а также прокомментировал стартовую часть второго сбора бело-синих в Турции:
“ – Илья, ты сильно расстроился, когда узнал, что не полетишь на первый сбор? Как ты перенес вирус и как быстро вернулся к тренировкам?
– Узнал о том, что у меня COVID-19 когда мы гуляли с девушкой. Мне позвонили и сказали, что я сдал положительный тест. Я сразу же поехал домой. Болел дней шесть, но плохо себя чувствовал всего один, первый после полученного результата теста. В этот день была температура, а затем просто слабость.
Через восемь дней я получил отрицательный тест и приступил к тренировкам. Смотрел трансляции всех матчей "Динамо" на первом сборе. Очень хотелось присоединиться к команде. Конечно, жаль, что не поехал на первый сбор, но я мог успеть только на последний день. Главное, что я перенес вирус нормально, сейчас чувствую себя очень хорошо, втягиваюсь в тренировочно-игровой ритм.
– Как ты поддерживал форму чтобы быстро вернуться в группу?
– Я тренировался под руководством тренера-реабилитолога вместе с Ильей Шкуриным и Сашей Караваевым. Мы втроем работали по отдельной программе, готовились к сборам.
– Сейчас ты себя ощущаешь на одной стадии подготовки с группой или еще нужно догонять? Второй сбор начался с матчей, они тебе легко даются?
– Не скажу, что легко, но чувствую себя нормально. Нет такого, что я сильно отстаю от тех ребят, которые начали подготовку раньше. В принципе, я уже хорошо втянулся. Сборы – всегда тяжелое время для футболиста. Остается только работать. Тем более, сейчас сборы проходят в основном через игры. Так намного интереснее.
– Два последних матча были разными – один был богат голами и интригой, второй – обилием борьбы. Какой был полезнее с прицелом на чемпионат?
– Каждый матч по-своему важен и полезен. Например, "Левски" играл более агрессивно, их игроки не выбивали мяч просто так и накрывали нас агрессивно, оказываясь без мяча. Что этот матч, что предыдущие выдались очень хорошими. Соперники были в хорошей форме, ведь у них скоро начинаются официальные матчи.
Чувствовалось, что мы играли на фоне усталости, а они уже набрали ту форму, которая им нужна для возобновления сезона. Считаю, что мы провели хорошие матчи. Есть, над чем подумать, проанализировав эти игры.
– Как считаешь, как много времени команде еще нужно чтобы тоже подойти к оптимальной физической форме?
– Не знаю, это тренерский штаб планирует. Думаю, на третьем сборе мы уже будем в оптимальных кондициях.
– Как тебе условия для сбора в Турции? Ливни в первые дни не нагнали тоску?
– Да нет, все хорошо, мы ведь здесь уже готовились к сезону в прошлом году. Хорошее поле, которое сохраняется, не рвется, несмотря на дожди. Тренироваться здесь комфортно. К тому же мы – единственная команда, которая на этом поле тренируется. Отель тоже хороший, есть все удобства для восстановления после тренировок”, - сказал Забарный.
Отметим, что "Динамо" во время второго сбора в Турции одержали две победы над "Чукаречками" 3:2 и "Лудогорцем" 4:1, а также сыграли вничью с "Левски". Впереди на команду ждет финальный поединок с "Широки Бриег", который запланирован на 10 февраля.
Популярное сейчас
- Украина провалила смешанную эстафету на Олимпиаде-2022 в Пекине. Как это было
- Мирон Маркевич: В матче Украина – Россия был бы справедлив ничейный итог
- Дубко в Заре, Колос арендует воспитанников Динамо. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Ещё одна волевая победа Динамо, планы Зари на второй сбор. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Красотка дня. Дочь известного украинского футболиста, которая понесет флаг страны на Олимпиаде. ФОТО
- Настоящий итальянец. Малиновский кардинально сменил имидж и отрастил усы - ФОТО