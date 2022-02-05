Забарный: Каждый матч на сборах по-своему важен и полезен

Центральный защитник "Динамо" Илья Забарный вспомнил, как тренировался отдельно от команды во время первого зимнего сбора киевлян в Испании, а также прокомментировал стартовую часть второго сбора бело-синих в Турции:

“ – Илья, ты сильно расстроился, когда узнал, что не полетишь на первый сбор? Как ты перенес вирус и как быстро вернулся к тренировкам?

– Узнал о том, что у меня COVID-19 когда мы гуляли с девушкой. Мне позвонили и сказали, что я сдал положительный тест. Я сразу же поехал домой. Болел дней шесть, но плохо себя чувствовал всего один, первый после полученного результата теста. В этот день была температура, а затем просто слабость.

Через восемь дней я получил отрицательный тест и приступил к тренировкам. Смотрел трансляции всех матчей "Динамо" на первом сборе. Очень хотелось присоединиться к команде. Конечно, жаль, что не поехал на первый сбор, но я мог успеть только на последний день. Главное, что я перенес вирус нормально, сейчас чувствую себя очень хорошо, втягиваюсь в тренировочно-игровой ритм.

– Как ты поддерживал форму чтобы быстро вернуться в группу?

– Я тренировался под руководством тренера-реабилитолога вместе с Ильей Шкуриным и Сашей Караваевым. Мы втроем работали по отдельной программе, готовились к сборам.

– Сейчас ты себя ощущаешь на одной стадии подготовки с группой или еще нужно догонять? Второй сбор начался с матчей, они тебе легко даются?

– Не скажу, что легко, но чувствую себя нормально. Нет такого, что я сильно отстаю от тех ребят, которые начали подготовку раньше. В принципе, я уже хорошо втянулся. Сборы – всегда тяжелое время для футболиста. Остается только работать. Тем более, сейчас сборы проходят в основном через игры. Так намного интереснее.

– Два последних матча были разными – один был богат голами и интригой, второй – обилием борьбы. Какой был полезнее с прицелом на чемпионат?

– Каждый матч по-своему важен и полезен. Например, "Левски" играл более агрессивно, их игроки не выбивали мяч просто так и накрывали нас агрессивно, оказываясь без мяча. Что этот матч, что предыдущие выдались очень хорошими. Соперники были в хорошей форме, ведь у них скоро начинаются официальные матчи.

Чувствовалось, что мы играли на фоне усталости, а они уже набрали ту форму, которая им нужна для возобновления сезона. Считаю, что мы провели хорошие матчи. Есть, над чем подумать, проанализировав эти игры.

– Как считаешь, как много времени команде еще нужно чтобы тоже подойти к оптимальной физической форме?

– Не знаю, это тренерский штаб планирует. Думаю, на третьем сборе мы уже будем в оптимальных кондициях.

– Как тебе условия для сбора в Турции? Ливни в первые дни не нагнали тоску?

– Да нет, все хорошо, мы ведь здесь уже готовились к сезону в прошлом году. Хорошее поле, которое сохраняется, не рвется, несмотря на дожди. Тренироваться здесь комфортно. К тому же мы – единственная команда, которая на этом поле тренируется. Отель тоже хороший, есть все удобства для восстановления после тренировок”, - сказал Забарный.