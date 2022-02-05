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Днепр-1 близок к подписанию экс-игрока Зальцбурга и Хоффенхайма

Премьер-лига
(1 голосов)

Клуб Йовичевича может серьезно усилиться

Днепр-1 близок к подписанию экс-игрока Зальцбурга и Хоффенхайма

Getty Images

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"Днепр-1" близок к подписанию 26-летнего флангового полузащитника португальского "Морейренсе" Фелипе Пиреса.

На данный момент переговоры находятся уже на завершающей стадии. Вскоре может быть объявлено о переходе.

26-летний бразильский вингер ранее выступал за "Ред Булл" из Зальцбурга, а также за немецкий "Хоффенхайм" и австрийскую "Аустрию". В составе своего последнего клуба, "Морейренсе", Пирес провел 51 матч и забил 5 голов.

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В статье: Зальцбург (Австрия) Хоффенхайм (Зинсхайм) Морейренсе (Португалия) Фелипе Пирес СК Днепр-1
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Источник:
fcdnipro.com

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