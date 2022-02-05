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Колос минимально обыграл середняка чемпионата Черногории - ВИДЕО
Тотовицкий реализовал 11-метровый
ФК "Колос" / Автор неизвестен
"Колосс" в рамках подготовки к восстановлению УПЛ провел второй спарринг против черногорского ФК "Рудар". На полях Турции украинская команда сумела одержать минимальную победу благодаря реализованному пенальти от Тотовицкого в конце поединка.
05.02.2022г. Турция, Белек. 16:30. Контрольный матч
"Колос" (Ковалевка, Украина) - "Рудар" (Плевля, Черногия) 1:0
Гол: Тотовицкий, 85 (пен.)
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