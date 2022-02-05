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Колос минимально обыграл середняка чемпионата Черногории - ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Тотовицкий реализовал 11-метровый

Колос минимально обыграл середняка чемпионата Черногории - ВИДЕО

ФК "Колос" / Автор неизвестен

Новина українською

"Колосс" в рамках подготовки к восстановлению УПЛ провел второй спарринг против черногорского ФК "Рудар". На полях Турции украинская команда сумела одержать минимальную победу благодаря реализованному пенальти от Тотовицкого в конце поединка.

05.02.2022г. Турция, Белек. 16:30. Контрольный матч

"Колос" (Ковалевка, Украина) - "Рудар" (Плевля, Черногия) 1:0

Гол: Тотовицкий, 85 (пен.)

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В статье: Колос (Ковалевка)
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