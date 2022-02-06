Президент Полесья: Моим футболистам будет чему поучиться в Усика

Президент житомирского "Полесья" Геннадий Буткевич поделился эмоциями от Winter Cup:

“ – Задача "Полесья" на Winter Cup 2022 - это победа?

– Конечно. Для того и есть спортсмены, чтобы побеждать.

– Что для вас значит возможность лично поддерживать команду на турнире?

– Мне очень приятно. Меня пригласил принять участие в этом проекте Александр Ярославский. Я этому рад.

– Александр Усик сыграл за “Полесье”. Что означает такой ход от вас?

– Я очень хорошо знаю его. Это спортсмен с большой буквы. Он в 35 лет имеет отличную физическую форму и выдерживает все тренировки. Я решил, что моим футболистам будет чему поучиться у Александра. К тому же, это хороший способ привлечь внимание к Winter Cup 2022”, – сказал Буткевич.