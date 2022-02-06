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Президент Полесья: Моим футболистам будет чему поучиться в Усика
В его 35 он имеет отличную физическую форму
Фото: ФК Полесье
Президент житомирского "Полесья" Геннадий Буткевич поделился эмоциями от Winter Cup:
“ – Задача "Полесья" на Winter Cup 2022 - это победа?
– Конечно. Для того и есть спортсмены, чтобы побеждать.
– Что для вас значит возможность лично поддерживать команду на турнире?
– Мне очень приятно. Меня пригласил принять участие в этом проекте Александр Ярославский. Я этому рад.
– Александр Усик сыграл за “Полесье”. Что означает такой ход от вас?
– Я очень хорошо знаю его. Это спортсмен с большой буквы. Он в 35 лет имеет отличную физическую форму и выдерживает все тренировки. Я решил, что моим футболистам будет чему поучиться у Александра. К тому же, это хороший способ привлечь внимание к Winter Cup 2022”, – сказал Буткевич.
Отметим, что в первом матче на этом турнире "Полесье" победило "Верес" со счетом 2:1. Александр Усик в этом матче явился на замену в конце второго тайма.
Впереди на житомирский коллектив ожидают еще два поединка Winter Cup, в которых подопечные Юрия Калитвинцева встретятся 7 февраля с "Черноморцем" и 11 февраля с "Металлистом".
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