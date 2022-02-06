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Булеца: В первой части сезона Заря имела ошибки, которые мы хотим исправлять

Премьер-лига
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Луганчане отправились на второй сбор

Булеца: В первой части сезона Заря имела ошибки, которые мы хотим исправлять

Фото: ФК Заря

Новина українською

Полузащитник луганской "Зари" Сергей Булеца прокомментировал подготовку команды ко второй части сезона:

“На сборах у нас по две тренировки в день. Первый сбор был очень тяжелым. Мы выполнили много беговой работы и потихоньку выходим на пик. Все тренируются с большим желанием. “Заре” есть над чем работать. В первой части сезона у нас были ошибки, которые мы хотим исправлять”, - сказал Булеца.

Отметим, что "Заря" сегодня, 6 февраля, отправилась на второй сбор в Турцию. Там команда будет тренироваться до 17 февраля, в том числе и проведет три спарринга. Подопечные Скрипника встретятся 6 февраля с пятой позицией чемпионата Казахстана “Ордабасы”, 10 февраля с середняком первенства Боснии и Герцеговины “Железничаром” и 14 февраля еще одним середняком своего чемпионата - белорусским “Торпедо БелАЗ”.

Также напомним, что Сергей Булеца сейчас находится в "Заре" на правах аренды из киевского "Динамо". Это соглашение будет действительно еще до лета 2023-го года.

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В статье: Заря (Луганск) Сергей Булеца
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Источник:
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