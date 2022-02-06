Президент Александрии: У нас не было цели украсть Калитвинцева

Президент Александрии Дмитрий Китаев прокомментировал подтверждение комитетом УАФ по вопросам статуса и трансферов футболистов перехода Владислава Калитвинцева:

"Александрия" ждала решения этого вопроса, потому что хотела строить свои планы. Мы все удовлетворены таким результатом. Клуб просто был третьей стороной, ожидавшей решения вопроса между "Десной" и Калитвинцевым.

У Черниговского клуба есть своя позиция, но мы руководствовались правом футболиста расторгнуть контракт в одностороннем порядке. У нас не было цели украсть игрока, как это описывала “Десна”. Возможно, они захотят обратиться в высшие инстанции. Это их право”, – сказал Китаев.