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Президент Александрии: У нес не было цели украсть Калитвинцева
"Горожане" довольны решением УАФ
Фото: ФК Десна
Президент Александрии Дмитрий Китаев прокомментировал подтверждение комитетом УАФ по вопросам статуса и трансферов футболистов перехода Владислава Калитвинцева:
"Александрия" ждала решения этого вопроса, потому что хотела строить свои планы. Мы все удовлетворены таким результатом. Клуб просто был третьей стороной, ожидавшей решения вопроса между "Десной" и Калитвинцевым.
У Черниговского клуба есть своя позиция, но мы руководствовались правом футболиста расторгнуть контракт в одностороннем порядке. У нас не было цели украсть игрока, как это описывала “Десна”. Возможно, они захотят обратиться в высшие инстанции. Это их право”, – сказал Китаев.
Отметим, что Калитвинцев подписал контракт с "Александрией" до лета 2024 года. В первой части сезона Владислав выступал в составе черниговской "Десны", с которой расторг соглашение из-за невыплаты зарплаты.
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