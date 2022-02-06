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Середа: Я почувствовал на все сто процентов, что Мариуполь - фарм-клуб Шахтера

Премьер-лига
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Футболист поделился мнением

Середа: Я почувствовал на все сто процентов, что Мариуполь - фарм-клуб Шахтера

Новина українською

Экс-игрок "Мариуполя" Томас Николас Середа дал комментарий об игре в азовском клубе, за который он выступал с 2017 по 2019 год:

– "Мариуполь" – это фарм-клуб "Шахтера". Как ты это ощутил на себе? Правда ли, что у местных нет шансов пробиться из-за арендованных из "Шахтера"?

– То, что "Мариуполь" – фарм-клуб "Шахтера", я почувствовал на себе на все 100%. Но шансы пробиться есть всегда. К примеру, сейчас Никита Петерман играет в высшей лиге за "Мариуполь".

У футболистов, не пришедших из "Шахтера", есть шансы попасть в основную команду "Мариуполя". Все зависит от того, как они себя будут показывать. Если продемонстрируют себя лучше, то подпишут контракт с "Шахтером".

– Были ли в "Мариуполе" таланты круче шахтерских, которых не пустили в основу арендованные?

– Да, были такие игроки. Игорь Быковский, например: считаю, что он талантливее некоторых футболистов "Шахтера". Тот же Артур Авагимян, который себя круто показал в "Черноморце", должен себя так же показать в "Мариуполе", но ему этого не дали сделать.

Произошло это из-за большой конкуренции с футболистами из "Шахтера". В "Мариуполе" ставку делали на них.

– Ты обижен на "Мариуполь"?

– Да, я очень сильно обижен.

Даже если бы у меня сразу срослось в Испании с документами, то я не мог бы играть здесь, потому что "Мариуполь" за меня выставил высокую компенсацию – больше 600 000 гривен.

Понятно, что в Испании большая конкуренция и им лучше взять парня бесплатно, а не за деньги. Я разговаривал лично с директором "Мариуполя" и просил, чтобы не ставили цену или меньшую сумму, а клуб ответил ‒ нет.

– Денис Арендарук сказал, что "Мариуполь" – это команда Вадима Шаблия, соглашаешься с этим?

– На процентов 80 – да. Некоторые футболисты, у которых нет контракта с Шаблием, не играют спокойно в "Мариуполе". 80% игроков в "Мариуполе" – это люди Шаблия, которые знают, что Вадим скажет: "Если что, ты уедешь и все", – сказал Середа.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Томас Николас Середа
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Источник:
FanDay

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