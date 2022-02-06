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Цитаишвили: Григорчук дал нам знать, что хочет играть в современный футбол
Игрок уважает коуча
Фото: ФК Динамо Киев
Вингер "Черноморца" Георгий Цитаишвили дал комментарий после поражения в матче с "Металлистом" на сборах:
– Все хорошо. Только турецкие судьи чуть сбивают темп, постоянно какие-то непонятные штрафные, нам постоянно желтые. Неприятно.
Думаю, физически мы на 90% готовы. Сейчас больше идет наигрывание стандартов. У нас были чуть ошибки, пропустили дважды после стандартов. Комбинации наигрываем, больше атакуем, сейчас больше тактики.
- Что сказал Григорчук, когда пришел в клуб?
– Ничего не сказал. Он дал знать, что хочет играть в современный футбол. Дал понять, что надо быть не просто физически готовым, а должны быть все умными, тактически развитыми хорошо. Нам это всем понравилось. Нас мотивирует, что будем играть в современный футбол.
- Твоя роль как-то поменялась?
– Вы о том, что я левого защитника играл? В принципе я профессионал, никогда плохо не относился к тому, что меня могут поставить на другую позицию. Это тренер высокого класса. Наверное, он считает, что я могу быть полезным на этой позиции, – сказал Циташвили.
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