Цитаишвили: Григорчук дал нам знать, что хочет играть в современный футбол

Вингер "Черноморца" Георгий Цитаишвили дал комментарий после поражения в матче с "Металлистом" на сборах:

– Все хорошо. Только турецкие судьи чуть сбивают темп, постоянно какие-то непонятные штрафные, нам постоянно желтые. Неприятно.

Думаю, физически мы на 90% готовы. Сейчас больше идет наигрывание стандартов. У нас были чуть ошибки, пропустили дважды после стандартов. Комбинации наигрываем, больше атакуем, сейчас больше тактики.

- Что сказал Григорчук, когда пришел в клуб?

– Ничего не сказал. Он дал знать, что хочет играть в современный футбол. Дал понять, что надо быть не просто физически готовым, а должны быть все умными, тактически развитыми хорошо. Нам это всем понравилось. Нас мотивирует, что будем играть в современный футбол.

- Твоя роль как-то поменялась?

– Вы о том, что я левого защитника играл? В принципе я профессионал, никогда плохо не относился к тому, что меня могут поставить на другую позицию. Это тренер высокого класса. Наверное, он считает, что я могу быть полезным на этой позиции, – сказал Циташвили.