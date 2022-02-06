  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Цитаишвили: Григорчук дал нам знать, что хочет играть в современный футбол
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цитаишвили: Григорчук дал нам знать, что хочет играть в современный футбол

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Игрок уважает коуча

Цитаишвили: Григорчук дал нам знать, что хочет играть в современный футбол

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Вингер "Черноморца" Георгий Цитаишвили дал комментарий после поражения в матче с "Металлистом" на сборах:

– Все хорошо. Только турецкие судьи чуть сбивают темп, постоянно какие-то непонятные штрафные, нам постоянно желтые. Неприятно.

Думаю, физически мы на 90% готовы. Сейчас больше идет наигрывание стандартов. У нас были чуть ошибки, пропустили дважды после стандартов. Комбинации наигрываем, больше атакуем, сейчас больше тактики.

- Что сказал Григорчук, когда пришел в клуб?

– Ничего не сказал. Он дал знать, что хочет играть в современный футбол. Дал понять, что надо быть не просто физически готовым, а должны быть все умными, тактически развитыми хорошо. Нам это всем понравилось. Нас мотивирует, что будем играть в современный футбол.

- Твоя роль как-то поменялась?

– Вы о том, что я левого защитника играл? В принципе я профессионал, никогда плохо не относился к тому, что меня могут поставить на другую позицию. Это тренер высокого класса. Наверное, он считает, что я могу быть полезным на этой позиции, – сказал Циташвили.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Черноморец (Одесса) Георгий Цитаишвили Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...