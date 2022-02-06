Гусейнов – о борьбе за бронзу УПЛ: Точно не буду болеть за искусственную команду Днепр-1

Бывший игрок сборной Украины Тимерлан Гусейнов прокомментировал текущий расклад сил в УПЛ и поделился ожиданиями от заключительной части сезона:

“ — Тимерлан Рустамович, кто главный претендент на победу в чемпионате?

— Я ставлю на “Шахтер”, у него больше опытных футболистов. Очный матч между динамовцами и горняками состоится в апреле, как раз посередине весенней части чемпионата, и именно в этом противостоянии во многом решится судьба чемпионской гонки.

— Какая команда завоюет бронзовые медали?

— Среди трех претендентов на третье место (“Днепр-1”, “Заря”, “Ворскла”), мне больше других симпатичнее полтавчане. Конечно, семь очков отыграть будет непросто, однако у команды Юрия Максимова есть характер, она может вклиниться в эту борьбу, и я буду болеть за нее. В крайнем случае, за “Зарю”, но только не за искусственную команду “Днепр-1”…

— Назовите четыре коллектива, которые по итогам чемпионата займут места с 13-го по 16-е?

— Судя по последним новостям, думаю, “Черноморец” выберется из подвала турнирной таблицы. А если называть команды с 16-го по 13-е, то, на мой взгляд, это “Мариуполь”, “Минай”, “Ингулец”, “Львов”.

— Какой футболист запомнился вам в первой части сезона?

— Многообещающим было начало для Траоре, но травма перечеркнула его амбиции. Поэтому отдам предпочтение Артему Довбыку, у него есть все данные, чтобы стать классным нападающим. В его действиях мне импонирует правильный выбор позиции, футбольная наглость и нацеленность на ворота противника.

— Что скажите об уровне чемпионата по сравнению с прошлыми годами?

— На данный момент перспектив нет. Однако очень хочется верить, что с приходом “Металлиста” “Динамо” и “Шахтер” почувствуют себя менее комфортно. Возможно, и в “Кривбасс” пришли серьезные люди, и эта команда даст повод говорить о конкуренции в элитном дивизионе. Поэтому будем надеяться, что следующий сезон даст толчок, если можно так сказать, к повышению уровня отечественной Премьер-лиги”, - сказал Гусейнов.