Герой футбольного дня. Потенциальный новичок Динамо Густаво Дуланто

Понятно, чем порожден интерес киевского "Динамо" к этому игроку. Илья Забарный и Александр Сирота – сильные, но молодые и очень неопытные центральные защитники. Денис Попов тоже из категории "необстрелянных", а на Никиту Бурду из-за его частых травм не рассчитывают. Доходило до того, что в центре обороны киевского "Динамо" появлялся опытный, но не профильный Томаш Кендзера (он – футболист фланга защиты).

Зрелый по возрасту перуанец с опытом выступления в Европе… Сразу возникают ассоциации с Карлосом Самбрано, провалившимся в "Динамо". Однако с Густаво Дуланто связаны иные чувства. У него есть несколько сильных сторон, которые действительно ценны и могут помочь украинской команде укрепить защиту.

Лучше всего у Густаво Дуланто "прокачаны" умение играть на последнем рубеже и борьба в воздухе. Его можно называть современным либеро: подчищающий футболист, опускающийся глубоко, страхуя тех, кто с линии защиты выдвигается вперед. Он первый, кто открывается голкиперу для короткой передачи от ворот.

Сильное качество Дуландо – умение выбрать позицию, способность неожиданно для оппонента появиться у него за спиной и мгновенно создать на него давление. Хотя перуанец не слишком надежный в игре "один в один". Аналитики характеризуют его как футболиста, способного оставлять пробелы в защите и которому не хватает прыти. Зато он очень силен в борьбе в воздухе. В среднем выигрывает 71 процент верховых единоборств. Но когда ситуативно оказывается на фланге (имеет склонность смещаться влево) или за пределами штрафной площади, не очень эффективно противодействует попыткам соперника подать/навесить во владения своей команды.

Сильный в игре на стандартах у чужих ворот. Эта черта развита в его профиле на 56 процентов. Не тушуется под прессингом. Напротив, его сильным качеством является умение мгновенно сменить ритм игры неочевидной передачей. То есть, это защитник с нестандартным мышлением. Ему достаточно доли секунды, чтобы принять непопулярное решение относительно скрытой передаче. Левоногий.

Его мастерство позволяет ему спокойно выполнять длинные точные передачи. В среднем в этом сезоне он пасует с точностью 83 процента. В прошлом году вообще было 85. Бросается в глаза его эффективность в плоскости ключевых передач. В среднем за матч он отдает по 0,61 пас, создающий у ворот соперника непосредственную остроту. Для центрального защитника это очень приличный показатель. А вот в среднем десять единоборств за матч – не то, что может считаться идеальным значением для защитника. Хотя, опять же, Густаво Дуланто пытается компенсировать свои слабые стороны другими качествами. К примеру, в этом сезоне он делает в среднем по шесть перехватов мяча за матч. А вот отборы хромают – всего 2,9 за матч. 4,5 потери мяча "компенсируются" таким же количеством выполненных подборов мяча в среднем за игру.

Густаво Дуланто в течение первой половины текущего сезона получил девять желтых карточек, что нормально для защитника. Но ведь за прошлый футбольный год перуанец "наработал" только на четыре предупреждения. В сезоне, когда защищал цвета португальской "Боавишты" (2019/20, первый его визит в Европу), вообще было только три "горчичника". Надо обратить внимание также на количество офсайдов – четыре в 29-ти матчах за "Шериф" в этом сезоне. Это последствия активного подключения защитника к стандартам.

По своим характеристикам и развитости профиля Густаво Дуланто можно сравнить с Джейсоном Мурильо ("Сельта"), Бруно Вианой ("Брага"), Беном Дэвисом ("Шеффилд Юнайтед"). В конце концов, не зря он был вице-капитаном "Шерифа", а после ухода капитана безальтернативно завладел повязкой. Под руководством Юрия Вернидуба существенно спрогрессировал весь тираспольский коллектив, и Густаво Дуланто не был исключением. "Динамо" предлагает за него даже большую сумму, чем та, которая указана на Transfermarkt. После яркого выступления в еврокубках, это, пожалуй, абсолютно логично.

Дальше слово за "Шерифом". До закрытию трансферного окна осталось несколько дней.

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