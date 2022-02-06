Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Йовичевич: Довбик – настоящий топ. Боюсь его потерять
Хочет вернуть "Днепр" туда, где команда заслуживает быть
Фото: СК Днепр-1
Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич прокомментировал свое отношение к своему подопечному Артему Довбику:
“Довбик – очень хороший игрок, настоящий топ. Я увидел это с первого дня, но сначала он не был готов физически. Когда он после травмы пришел из “Мидтьюлланда” в “Днепр-1”, его физическое состояние не позволяло ему делать те спринты, которые сейчас усложняют жизнь центральным защитникам.
Он крепок в голове, держит ситуацию под контролем. Я чувствую, что его окружение направляет его и дает хорошие советы. Это очень важно. Тот спрос, который есть на него сейчас - это плод его работы и командных действий. Он думает в первую очередь о команде, а команда играет на него.
Конечно, я боюсь потерять его. Как тренер я хочу иметь в команде лучших. Хочу сохранить эту команду, построить ее вокруг Довбика, Пихаленка, Джурасека, бороться за самые высокие места и вернуть “Днепр” туда, где он заслуживает быть", - сказал Йовичевич.
Отметим, что в первой части сезона Довбик в 17-ти матчах УПЛ забил 14 голов и отдал четыре ассиста. Сейчас он лучший бомбардир чемпионата Украины.
Популярное сейчас
- Тренер Сампдории: Супряга прибавил нам свежести. Ему понадобится акклиматизация
- Арендованный в Динамо нападающий дебютировал в Сегунде против команды другого арендованного динамовца
- Испания - Украина. Анонс и прогноз на матч за третье место Евро-2022
- Ещё одна волевая победа Динамо, планы Зари на второй сбор. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Ярославский Саша – за здоровый образ жизни. Президент Металлиста на камеру окунулся в ледяную воду
- Усик подарил Миколенко перчатки и получил взамен футболку Эвертона. ФОТО