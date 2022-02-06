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Йовичевич: Довбик – настоящий топ. Боюсь его потерять

Премьер-лига
(4 голосов)

Хочет вернуть "Днепр" туда, где команда заслуживает быть

Йовичевич: Довбик – настоящий топ. Боюсь его потерять

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич прокомментировал свое отношение к своему подопечному Артему Довбику:

“Довбик – очень хороший игрок, настоящий топ. Я увидел это с первого дня, но сначала он не был готов физически. Когда он после травмы пришел из “Мидтьюлланда” в “Днепр-1”, его физическое состояние не позволяло ему делать те спринты, которые сейчас усложняют жизнь центральным защитникам.

Он крепок в голове, держит ситуацию под контролем. Я чувствую, что его окружение направляет его и дает хорошие советы. Это очень важно. Тот спрос, который есть на него сейчас - это плод его работы и командных действий. Он думает в первую очередь о команде, а команда играет на него.

Конечно, я боюсь потерять его. Как тренер я хочу иметь в команде лучших. Хочу сохранить эту команду, построить ее вокруг Довбика, Пихаленка, Джурасека, бороться за самые высокие места и вернуть “Днепр” туда, где он заслуживает быть", - сказал Йовичевич.

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Отметим, что в первой части сезона Довбик в 17-ти матчах УПЛ забил 14 голов и отдал четыре ассиста. Сейчас он лучший бомбардир чемпионата Украины.

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В статье: Игорь Йовичевич Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
Футбол 1/2/3

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Комментарии (1)
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Dnepr1978 (Днепропетровск)
06.02.2022 в 14:59
Да куда ещё выше? Религия не позволяет...
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