Супряга: Я не подхожу под стиль игры Динамо

Арендованный итальянской "Сампдорией" у украинского "Динамо" нападающий Владислав Супряга прокомментировал, почему ему не удалось закрепиться в киевском клубе:

“ – Что не сложилось в "Динамо" в последние год-полтора?

– Думаю, что я не подхожу под стиль игры “Динамо”. Они стараются больше играть с мячом, плюс соперники закрываются. Нет пространства, а мне оно нужно.

– Ты хочешь сказать, что тебе больше подходит контратакующий стиль игры?

– Да. Я смотрел несколько матчей "Сампдории" и видел, что они пытаются играть на контратаках", - сказал Супряга.