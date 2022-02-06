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Супряга: Я не подхожу под стиль игры Динамо
А вот с "Сампдорией" все должно быть хорошо
Фото: ФК Динамо Киев
Арендованный итальянской "Сампдорией" у украинского "Динамо" нападающий Владислав Супряга прокомментировал, почему ему не удалось закрепиться в киевском клубе:
“ – Что не сложилось в "Динамо" в последние год-полтора?
– Думаю, что я не подхожу под стиль игры “Динамо”. Они стараются больше играть с мячом, плюс соперники закрываются. Нет пространства, а мне оно нужно.
– Ты хочешь сказать, что тебе больше подходит контратакующий стиль игры?
– Да. Я смотрел несколько матчей "Сампдории" и видел, что они пытаются играть на контратаках", - сказал Супряга.
Напомним, что Владислав перешел в "Динамо" летом 2018-го года из "Днепра-1". В общей сложности он провел в составе киевлян 47 матчей, в которых отличился тремя голами и шестью ассистами. Также отметим, что в сезоне 19/20 Супрягу отдали в аренду в "Днепр-1".
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