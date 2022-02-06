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Супряга: Я не подхожу под стиль игры Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

А вот с "Сампдорией" все должно быть хорошо

Супряга: Я не подхожу под стиль игры Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Арендованный итальянской "Сампдорией" у украинского "Динамо" нападающий Владислав Супряга прокомментировал, почему ему не удалось закрепиться в киевском клубе:

– Что не сложилось в "Динамо" в последние год-полтора?

– Думаю, что я не подхожу под стиль игры “Динамо”. Они стараются больше играть с мячом, плюс соперники закрываются. Нет пространства, а мне оно нужно.

– Ты хочешь сказать, что тебе больше подходит контратакующий стиль игры?

– Да. Я смотрел несколько матчей "Сампдории" и видел, что они пытаются играть на контратаках", - сказал Супряга.

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Напомним, что Владислав перешел в "Динамо" летом 2018-го года из "Днепра-1". В общей сложности он провел в составе киевлян 47 матчей, в которых отличился тремя голами и шестью ассистами. Также отметим, что в сезоне 19/20 Супрягу отдали в аренду в "Днепр-1".

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В статье: Динамо (Киев) Сампдория (Генуя) Владислав Супряга
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Источник:
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Комментарии (1)
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Savage0059 (Kyiv)
06.02.2022 в 16:13
Я так понимаю, что под стиль Динамо нападающие не вписываются в принципе.
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