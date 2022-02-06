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Шахтер огласил заявку на второй сбор в Турции
Клуб взял 29 игроков
Шахтар/Автор невідомий
"Шахтер Донецк" огласил заявку на второй зимний сбор. Уже 6 февраля клуб отправится в Турцию. В списке горняков 29 футболистов:
Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов и Анатолий Трубин;
Защитники: Додо, Витао, Сергей Кривцов, Марлон, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Винисиус Тобиас, Исмаили, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь, Марьян Фарина, Андрей Булеза;
Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Давид Нерес, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Алан Патрик, Георгий Судаков, Педриньо;
Нападающие: Жуниор Мораэс, Фернандо.
Команда Роберто Де Дзерби сыграет такими соперниками:
12 февраля - "Шахтер Караганда";
13 февраля – "Мариуполь";
18 февраля – "Астана";
19 февраля – "Рига".
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