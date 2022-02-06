  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер огласил заявку на второй сбор в Турции
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер огласил заявку на второй сбор в Турции

Премьер-лига
(1 голосов)

Клуб взял 29 игроков

Шахтер огласил заявку на второй сбор в Турции

Шахтар/Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер Донецк" огласил заявку на второй зимний сбор. Уже 6 февраля клуб отправится в Турцию. В списке горняков 29 футболистов:

Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов и Анатолий Трубин;

Защитники: Додо, Витао, Сергей Кривцов, Марлон, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Винисиус Тобиас, Исмаили, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь, Марьян Фарина, Андрей Булеза;

Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Давид Нерес, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Алан Патрик, Георгий Судаков, Педриньо;

Нападающие: Жуниор Мораэс, Фернандо.

Команда Роберто Де Дзерби сыграет такими соперниками:

12 февраля - "Шахтер Караганда";

13 февраля – "Мариуполь";

18 февраля – "Астана";

19 февраля – "Рига".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) сборы УПЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...