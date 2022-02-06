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Мариуполь уверенно переиграл Силекс на сборах в Анталии

Премьер-лига
(1 голосов)

"Моряки" забили дважды и не пропустили

Мариуполь уверенно переиграл Силекс на сборах в Анталии

ФК "Мариуполь" / Автор неизвестен

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Подопечные Остапа Маркевича продолжают подготовку ко второй части УПЛ. Сегодня "моряки" на сборах в Турции провели контрольный спарринг против македонского "Силекса". Азовцы одержали уверенную победу, дважды поразив ворота соперника во втором тайме.

6 февраля. Сиде. Стар.

"Мариуполь" — "Силекс" — 2:0

Голы: Гончарук, 67 (1:0). Холод, 77 (2:2).

"Мариуполь": 1-й тайм: Гальчук, Стасюк, Чоботенко, Козик, Драмбаев, Чех, Мишнев, Гулько, Кащук, Топалов, Кулаков

2-й тайм: Турбаевский, Свитюха, Удод, Чоботенко (Козик, 57), Холод, Хромей, Шостак, Петерман, Микитишин, Вьюнник, Гончарук

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В статье: ФК Мариуполь Силекс (Кратово)
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