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Мариуполь уверенно переиграл Силекс на сборах в Анталии
"Моряки" забили дважды и не пропустили
ФК "Мариуполь" / Автор неизвестен
Подопечные Остапа Маркевича продолжают подготовку ко второй части УПЛ. Сегодня "моряки" на сборах в Турции провели контрольный спарринг против македонского "Силекса". Азовцы одержали уверенную победу, дважды поразив ворота соперника во втором тайме.
6 февраля. Сиде. Стар.
"Мариуполь" — "Силекс" — 2:0
Голы: Гончарук, 67 (1:0). Холод, 77 (2:2).
"Мариуполь": 1-й тайм: Гальчук, Стасюк, Чоботенко, Козик, Драмбаев, Чех, Мишнев, Гулько, Кащук, Топалов, Кулаков
2-й тайм: Турбаевский, Свитюха, Удод, Чоботенко (Козик, 57), Холод, Хромей, Шостак, Петерман, Микитишин, Вьюнник, Гончарук
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