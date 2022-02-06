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Рух перевернул игру и вырвал победу у чемпиона Эстонии
Львовяне забили два мяча за 5 минут в концовке встречи
ФК "Рух" / Автор неизвестен
В рамках турецких тренировочных сборов подопечные Леонида Кучука провели контрольный поединок против действующего чемпиона Эстонии ФК "Левадия". Львовяне первыми пропустили – на 30-й минуте встречи. Но в самой концовке встречи благодаря двум мячам сумели одержать волевую победу.
6 февраля 2022 года. Белек, Турция.
"Рух" (Львов) – "Левадия" (Таллин) 2:1 (0:1).
Голы: Плюмен, 87 (пен.), Климчук, 90+1.
"Рух" (Львов): Панькив, Файе, Диав, Дидик, Сыч, Сапуга, Федорчук, Плюмен, Эдсон (Рунич, 65), Бойчук (Притула, 65), Климчук.
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