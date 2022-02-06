Луческу: С молодой командой Динамо мы подходили к каждому матчу с уверенностью, а Шахтер купил игроков на 50 миллионов

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился мыслями насчет прогресса футболистов "бело-синих".

– Вам удалось преобразить "Динамо", пережившее период застоя, без больших затрат – с помощью молодых и украинских игроков. Какой рецепт успеха?

– Правильно, большинство из них украинцы. Я всегда доверял игрокам, где бы я ни был. Я нигде не просил специальных трансферов. Даже в Шахтере. Конечно, если оценивать через 5-7 лет, когда эти игроки выросли и достигли определенного уровня, то многие скажут, что нам с такими игроками повезло. Это не так.

– Почему?

– Эти игроки пришли ко мне, когда им было 18-19 лет. В "Динамо" в какой-то момент, после того как я уехал из Украины, произошли изменения. Клуб отказался от игроков, которые хорошо выступали, игроков, получивших международное признание, очень качественных. Многие из них повзрослели. Имею в виду Виду, Данило Силву, Драговича, Велозу, который сейчас является капитаном "Вероны", Ярмоленко, Гусева, Мбокани.

Они отказались от них и пошли дальше. Они пытались покупать опытных игроков. В тогдашнем противостоянии с "Шахтером" они проиграли, понесли расходы, которые давали о себе знать. Так они пришли к выводу, что играть нужно только с игроками из своей академии.

– Это то, чем вы и занимаетесь сегодня?

– Да, но за 5 лет они ничего не выиграли, международных выступлений у них тоже не было. А разница с "Шахтером" в последнем сезоне составила 23 очка. Я думаю, что имело значение то доверие, которое я оказывал игрокам. Они не были бесполезными для "Динамо".

Но им нужна была важная психологическая поддержка. С этой молодой командой мы подходили к каждому матчу с большой уверенностью. Сразу же последовала реакция "Шахтера", который купил игроков на 50 миллионов. Они также привлекли Де Дзерби, хорошего тренера, так что им удалось сохранить баланс в этом сезоне.