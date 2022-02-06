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Луческу: С молодой командой Динамо мы подходили к каждому матчу с уверенностью, а Шахтер купил игроков на 50 миллионов

Премьер-лига
(1 голосов)

Коуч "бело-синих" поделился мыслями насчет философии клуба

Луческу: С молодой командой Динамо мы подходили к каждому матчу с уверенностью, а Шахтер купил игроков на 50 миллионов

GSP / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился мыслями насчет прогресса футболистов "бело-синих".

– Вам удалось преобразить "Динамо", пережившее период застоя, без больших затрат – с помощью молодых и украинских игроков. Какой рецепт успеха?

– Правильно, большинство из них украинцы. Я всегда доверял игрокам, где бы я ни был. Я нигде не просил специальных трансферов. Даже в Шахтере. Конечно, если оценивать через 5-7 лет, когда эти игроки выросли и достигли определенного уровня, то многие скажут, что нам с такими игроками повезло. Это не так.

– Почему?

– Эти игроки пришли ко мне, когда им было 18-19 лет. В "Динамо" в какой-то момент, после того как я уехал из Украины, произошли изменения. Клуб отказался от игроков, которые хорошо выступали, игроков, получивших международное признание, очень качественных. Многие из них повзрослели. Имею в виду Виду, Данило Силву, Драговича, Велозу, который сейчас является капитаном "Вероны", Ярмоленко, Гусева, Мбокани.

Они отказались от них и пошли дальше. Они пытались покупать опытных игроков. В тогдашнем противостоянии с "Шахтером" они проиграли, понесли расходы, которые давали о себе знать. Так они пришли к выводу, что играть нужно только с игроками из своей академии.

– Это то, чем вы и занимаетесь сегодня?

– Да, но за 5 лет они ничего не выиграли, международных выступлений у них тоже не было. А разница с "Шахтером" в последнем сезоне составила 23 очка. Я думаю, что имело значение то доверие, которое я оказывал игрокам. Они не были бесполезными для "Динамо".

Но им нужна была важная психологическая поддержка. С этой молодой командой мы подходили к каждому матчу с большой уверенностью. Сразу же последовала реакция "Шахтера", который купил игроков на 50 миллионов. Они также привлекли Де Дзерби, хорошего тренера, так что им удалось сохранить баланс в этом сезоне.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
GSP

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Комментарии (1)
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Viktor Ivanjvich
06.02.2022 в 22:55
открытие для УКРФУТБОЛА- луческу никогда не требовал что бы Ш покупала игроков а он сам воспитывал их в донецке.
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