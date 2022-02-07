  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. К Динамо на сборах присоединился 17-летний вратарь
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

К Динамо на сборах присоединился 17-летний вратарь

Премьер-лига
(1 голосов)

Парень будет набираться опыта

К Динамо на сборах присоединился 17-летний вратарь

фото - ФК "Динамо" Київ

Новина українською

Киевское "Динамо" продолжает подготовку ко второй части сезона на турецких сборах. Еще во время испанского сбора травму получил третий голкипер – Руслан Нещерет. После этого роль четвертого голкипера исполнял Илларион Тугай, однако накануне он в составе "Динамо" U-19 отправился на матч Юношеской Лиги УЕФА против "Депортиво".

К тренировочному лагерю первой команды присоединился 17-летний Дмитрий Погорилый. Он будет тренироваться рядом с Георгием Бущаном, Денисом Бойко и Валентином Моргуном.

Напомним, что следующий свой контрольный матч "Динамо" сыграет седьмого февраля, соперником станет "Рудар" из Черногории.

Ранее киевляне в Турции обыграли "Лудогорец" (4:1) и "Чукарички" (3:2), а также сыграли вничью с "Левски" (1:1).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК "Динамо" Київ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...