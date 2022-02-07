К Динамо на сборах присоединился 17-летний вратарь

Киевское "Динамо" продолжает подготовку ко второй части сезона на турецких сборах. Еще во время испанского сбора травму получил третий голкипер – Руслан Нещерет. После этого роль четвертого голкипера исполнял Илларион Тугай, однако накануне он в составе "Динамо" U-19 отправился на матч Юношеской Лиги УЕФА против "Депортиво".

К тренировочному лагерю первой команды присоединился 17-летний Дмитрий Погорилый. Он будет тренироваться рядом с Георгием Бущаном, Денисом Бойко и Валентином Моргуном.

Напомним, что следующий свой контрольный матч "Динамо" сыграет седьмого февраля, соперником станет "Рудар" из Черногории.

Ранее киевляне в Турции обыграли "Лудогорец" (4:1) и "Чукарички" (3:2), а также сыграли вничью с "Левски" (1:1).