Александрия сыграла в боевую ничью с пятой командой чемпионата Дании

Команда Юрия Гуры в воскресенье, 6 февраля сыграла товарищеский матч с датским "Раннерсом", который в своем чемпионате после 17-ти туров занимает пятое место с отставанием в 13 очков от лидера.

Счет перед перерывом открыл Клаудио Спинелли, которому ассистировал Владислав Калитвинцев. Впрочем, соперник сразу выровнял положение. В начале второго тайма Денис Костишин снова вывел "Александрию" вперед – он замкнул подачу Третьякова с углового. Однако удержать преимущество подопечные Гуры не смогли – датчане повторно отыгрались.

06.02.22, воскресенье, 14:00, товарищеская встреча

"Александрия" - "Раннерс" 2:2

Голы: Спинелли 40, Костышин 53 - 43, 67

"Александрия": Олег Билык, Иван Калюжный, Клаудио Спинелли, Денис Мирошниченко, Владислав Калитвинцев, Денис Костышин, Артур Авагимян, Александр Демченко, Андрей Цуриков, Валерий Бондаренко, Каспарс Дубра (К)

Запасные: Валентин Горох, Георгий Ермаков, Александр Мельник, Владислав Бабогло, Максим Третьяков, Кирилл Дришлюк, Олег Кожушко, Богдан Билошевский, Эмиль Мустафаев, Владимир Одарюк, Никита Сытников, Юрий Копина, Андрей Андрейчук, Денис Устименко

Главный тренер: Юрий Гура

Это был шестой матч "Александрии" на сборах. Команда Гуры проигрывала польскому "Заглембе" и косовским "Балканам", играла вничью с "Гурником" и казахстанским "Каспием", а также побеждала датский "Вайле". Следующий матч "Александрия" сыграет 8 февраля против австрийского клуба "Капфенберг".